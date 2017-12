La residencia de mayores de Sarria motivará un pleno extraordinario el día 27

La residencia de mayores Nosa Señora do Carme de Sarria motivará un pleno extraordinario el próximo 27, a las 19.30 horas, cuya convocatoria fue reclamada por los concejales de los grupos de la oposición para instar a restablecer las líneas de teléfono del centro y cubrir las plazas de director y trabajador social. Los ediles también reclamarán la justificación de las subvenciones y un análisis de las bajas por incapacidad temporal, así como "doutros incumprimentos do presidente con respecto aos acordos da xunta rectora".



La residencia de mayores motiva estos días una recogida de firmas por parte de vecinos y trabajadores del centro, quienes cifran en un millar las rúbricas reunidas hasta el momento. Esta movilización, que comenzó tras una reunión convocada por los ediles Benjamín Escontrela y Antón Fortes, fue calificada de "politiqueo barato" por el concejal Efrén Castro, quien dijo que el centro no corre ningún peligro y que funciona mejor que en otras etapas.

La recogida de firmas continúa en marcha y, según sus promotores, reunieron hasta la fecha alrededor de un millar

En respuesta a estas manifestaciones, la comisión de seguimiento de la residencia —de la que forman parte diez personas, entre empleados, vecinos y Escontrela— se preguntó este miércoles si es "politiqueo barato" denunciar hechos como la falta de teléfono "desde hace casi dos meses por impago" del Concello o estar desde el 15 de mayo "sin trabajadora social, un pilar básico de la gestión administrativa que se encarga de tramitar subvenciones, ley de dependencia, incapacidades, ingresos, además de prestar información directa a los familiares y apoyo y soporte técnico a los internos".



Insistió en que el geriátrico "lleva dos meses sin dirección" y que los trabajadores "nunca cobraron con tanto retraso y tan continuado, este mes por ejemplo a día 13".



La comisión reclama datos concretos sobre la gestión del pago a proveedores y un desglose del destino de las subvenciones. "Lo único que hacemos es dar a conocer al pueblo estos hechos y pedir soluciones. No entramos en debates estériles y comparaciones absurdas, reclamamos que gestionen y, pese a quien pese, esta comisión va a seguir recogiendo firmas y dando a conocer la situación de la residencia", concluyó.