La junta rectora de la residencia Nosa Señora do Carme de Sarria celebró este miércoles una reunión extraordinaria a petición del BNG para aclarar si estuvo sin enfermería. El presidente, Benjamín Escontrela, señaló que no se pueden cubrir todos los turnos por la falta de personal y que están buscando, sin, por ahora, encontrarlo.

El edil alegó que la falta de enfermeras es un "problema generalizado" en los geriátricos. Según explicó, están buscando, para lo que se pusieron en contacto con, entre otros, los colegios de estos profesionales de España y Oporto, sin éxito. Ahora cuenta con cuatro enfermeras y tiene "dificultades" para cubrir los turnos, para lo que serían necesario cinco. A pesar de ello afirmó que "nunca" se dejaron de realizar labores "fundamentales" de enfermería.

Señaló que se modificaron los horarios para adaptarlos a los profesionales, de 8.00 a 15.00 y de 15.00 a 22.00 horas, y no se tiene servicio nocturno "por no tener profesionales suficientes".

En la reunión gobierno y oposición coincidieron en estudiar la mejora de las condiciones laborales de enfermería y Escontrela hizo un llamamiento a cualquier interesado en el trabajo.

Sobre la junta, el portavoz del BNG, Efrén Castro, indicó que se expuso el problema, pero sin dar soluciones. Reconoció que no es fácil de subsanar, pero es "serio" que no se cubran los turnos de enfermería. Criticó que en el anterior mandato Escontrela denunciara que el centro estuviera dos horas sin el servicio, mientras que ahora está "varias". Espera que con "axilidade" se subsane el problema y den explicaciones en la junta rectora.

Por su parte, el portavoz del PP, José Antonio García, exigió que se les traslade la cartelera del servicio de los últimos tres meses y que aclare cuáles son las funciones básicas de enfermería y no básicas, que realizan otros trabajadores. Además, afirmó que existen denuncias de que acompañamientos al hospital no los realizan auxiliares de geriatría y que no se cubre la plaza de animador sociocultural, que está de baja laboral.

El PP y el socialista Diego López coincidieron en que estarán vigilantes para que no se suban las tasas del centro. Además, López criticó que en este mandato solo se convocaran dos juntas rectoras extraordinarias y no ordinarias, lo que ve un "despropósito" y una "tomadura de pelo aos cidadáns". Escontrela anunció que habrá cada dos meses, después de las comisiones informativas del pleno.