Rescatado el alcalde de O Páramo tras caer al río

El alcalde del concello de O Páramo, José Luis López, fue rescatado a primera hora de la tarde de este martes tras caer al río Miño, en la zona del núcleo de A Escrita, en la parroquia de Ribas de Miño.

El servicio de emergencias 112 recibió alerta del suceso sobre las tres menos diez de la tarde y el regidor fue trasladado al hospital Lucus Augusti (Hula) de Lugo, aunque se encuentra en buen estado. Al parecer, estaba consciente y sufriría hipotermia.

El alcalde se había desplazado hasta Ribas de Miño porque el Ayuntamiento proyecta sacar a licitación el arreglo de un camino en la zona del río y había dedicado la mañana a realizar gestiones para esta obra en el consistorio, según informaron fuentes del gobierno municipal.

VISITA UNA OBRA. Durante esa visita al vial se produjo, por causas que se desconocen, la caída al río, en la zona del embarcadero natural de Ribas de Miño.

Al pasar el tiempo, no regresar y no lograr ponerse en contacto con él, sus compañeros del Ayuntamiento acudieron al lugar y encontraron el vehículo del regidor en las inmediaciones del camino a arreglar. Tras no verlo alertaron a la Guardia Civil y unos agentes se desplazaron hasta la zona para buscarlo. Finalmente, al parecer, fueron sus compañeros los que encontraron al alcalde.

Una vez rescatado fue trasladado por una ambulancia del 061 al Hula, donde el paramés permanecía en la tarde de este martes.

José Luis López es alcalde del ayuntamiento de O Páramo desde el año 2019, cuando concurrió por primera vez a las elecciones municipales como cabeza de lista de la agrupación de electores Todo polo Páramo.

La formación obtuvo unos buenos resultados en los comicios, cuatro concejales, los mismos que el PP. La agrupación selló entonces un pacto de gobierno con el único edil del PSOE, logrando la alcaldía José Luis López. Este paramés, natural de Vilasante, tomó así el testigo del popular Gumersindo Rodríguez, quien fue regidor en O Páramo durante más de tres décadas.