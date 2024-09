Un pub de Láncara sortea un remolque cargado de leña para o inverno

De entre todas as cousas que podía facer Neurka Fernández, a rexente da cafetería-pub Refugio da Pobra de San Xiao, para celebrar os aniversarios dos seu negocio, ela escolle realizar sorteos entre os seus clientes. E de todas as cousas que podía rifar este ano, decidiu optar por un remolque cheo de leña cortada.

Así é a peculiar lotería que puxo en marcha esta empresaria lancará co fin de fidelizar e darlles as grazas aos seus clientes polos once anos que leva aberto o seu local.

De feito, as rifas non se mercan, senón que se regalan á clientela que fai algunha consumición na cafetería. Comezou a repartilas o pasado día 14 e a estas alturas xa leva algo máis de 2.000 entregadas, o que demostra o impulso que está collendo esta iniciativa.

"Eu creo que o éxito está en que é a novidade. Por esta zona é algo moi diferente, e á xente que vive na zona da aldea pode virlle ben", relata a propietaria do Refugio. Tamén conta que de momento só se están achegando veciños de Láncara e persoas de paso, pero que en canto corra máis a voz agarda xente de toda a provincia e incluso de máis alá.

A idea da que xurdiu esta lotaría é ben curiosa. "Á miña parella sempre lle digo que ás cousas hai que 'darlles leña' de broma, e unha vez díxome que o que tiña que facer era sortear un remolque de leña. Dito e feito", comenta Fernández.

Dúas opcións: quedar coa leña ou levar 500 euros

Ata o día do sorteo, que se celebrará o vindeiro 8 de novembro, ten 20.000 papeletas impresas, e xa conta con repartilas todas. Ese día exporá o remolque ante o bar para que o afortunado poida ver o regalo que lle espera.

O gañador terá dúas opcións á hora de recoller o premio: ou ben quedar coa leña picada, valorada en 500 euros, ou ben escoller o importe do contido do remolque. "Se non saben que facer coa leña e non a queren, doulles a opción de quedar co seu valor en cartos, e eu vendo a madeira e listo", sentenza a propietaria.

Esta non é a primeira vez que o Refugio fai regalos peculiares non seus sorteos. De feito, todos os que celebrou polo aniversario do local implicaban animais.

"A primeira vez sorteei un poldro, e tivo moitísimo éxito, estabamos desbordados. Así que nas seguintes rifas seguín cos animais", conta Neurka. Animais como burros, cachenas, un poni... Todos cunha elevada participación por parte do público, "ao nivel que o día do sorteo enchíaseme o local ata os topes, e se non chovía e estaba aberta a terraza, tamén estaba repleta", recorda Fernández.

Sorteos con anécdota: animais, unha formigoneira con botellas e unha carretilla cunha televisión

Aínda que os concursantes non desexaran as bestas participaban igualmente, xa que se non podían quedar con eles sempre remataban vendéndoos, como aconteceu no caso das cachenas. No sorteo dun dos burros chegaron a ofrecerlle 2.000 euros á gañadora polo équido para regalarllelo aos noivos dunha voda, pero rexeitou a oferta, tal e como rememora Neukar.

"Os animais sempre tiñan saída, por iso a xente participaba". Pero dende a aprobación da Lei de Benestar Animal, que entrou en vigor hai xusto un ano, tivo que rexeitar esta idea e pensar noutras alternativas, converténdose esta na primeira edición dun sorteo de aniversario que non implica seres vivos.

Máis aló dos animais rifados, tamén houbo algún que outro produto curioso. O ano pasado por Nadal, sorteou unha formigoneira chea de botellas, que tamén achegou a moita xente ao local. Noutra ocasión recorda Neurka que entregou unha carretilla cunha televisión e algunhas botellas, "que tivo moita aceptación, aínda que nada comparado co da formigoneira", conta.

Non faltaron nestas rifas produtos algo máis estándar neste tipo de eventos, como cartos e incluso algunha viaxe. Pero tal e como di a empresaria lancará, estes premios tamén atraen clientela, porque "a ti dáche igual ir a tomar algo e se che tocan 500 euros, pois mellor".

Polo de agora aínda non ten pensado en que vai consistir a seguinte lotaría, pero "despois desta vou ter que innovar moito". Vendo a traxectoria destes once anos de sorteos no Refugio, para Neurka iso non vai ser un problema.