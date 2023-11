O reloxo da torre de Samos estará a pé de rúa a partir desta semana

O Concello de Samos xa ten todo a punto para instalar o reloxo da torre do municipio a pé de rúa. Tal e como indica Chus López, a alcaldesa do municipio, "a xente poderá observar o reloxo de forma permanente ao pasar camiñando por alí a partir da semana que vén se todo vai ben".

E é que dende o Concello pediron permiso a Patrimonio hai dous meses para poder baixar o reloxo do cumio da torre para que a veciñanza e os visitantes puidesen observalo de preto ao pasar por alí. "É un tesouro gardado do que gozamos os samonenses e queriamos poñelo á vista de todos porque é digno de ver e de desfrutar", sostén a mandataria, que explica que a idea é colocar o reloxo detrás dunha porta de cristal, á vista dos camiñantes.

Tal e como explica José Jaime Fernández, o guía de abadía de Samos, este reloxo data do ano 1802, atopándose aínda por aquel entón no mosteiro ata que, coa desamortización de Mendizábal en 1835, a abadía quedou abandonada, polo que a peza tivo que ser trasladada ao concello para que non a roubasen ou sufrise algunha deterioración. "É un verdadeiro emblema de Samos, porque podería dicirse que simboliza o paso do eclesiástico ao civil, foi a separación entre o mundo relixioso e o laico".

O péndulo do reloxo representa un monxe cun compás dirixindo a obra e un ferreiro cun martelo executándoa. Tal e como afirma José Jaime Fernández, trátase dunha peza realizada por un reloxeiro de Castela que traballaba para moitos señoríos da época. "A súa construción é característica do século XIX, en parte, aí radica a importancia do reloxo en si mesmo, xa que conta cunha gran historia tras de si e aínda continúa en funcionamento", destaca o guía. E é que ademais, o reloxo segue a ser un punto de encontro para decenas de personas que pasan cada día pola torre, edificada en 1915.

A maquinaria do reloxo é un híbrido de transición entre os antigos reloxos, construídos completamente en ferro, e os máis modernos, que inclúen outros metais como o aceiro, o latón e o bronce. Ademais, conta cun engadido bastante enxeñoso, efectivo e moito máis moderno para facilitar a acción de darlle corda: un motor eléctrico desprazable que, cada dous días aproximadamente, un empregado do concello se encarga de poñer en marcha.

A lentella do péndulo, encargado de regular a marcha, é de bronce e ten un baixo relevo no que se aprecia a figura duha bigornia e dúas figuras humanas, unha cun compás na man e outra cun martelo e unha roda.

Este reloxo situado na torre, que estaba estragado dende antes da pandemia, fora tratado en varios plenos do concello de Samos, e aprobouse hai xa dous anos cunha partida de 14.500 euros en total, xa que a torre, que se alza no centro de Samos, sempre tivo a función de marcar o paso do tempo aos veciños e peregrinos, polo que agora buscan poñelo a pé de rúa para que a xente poida apreciar todos os seus matices.