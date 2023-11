Rehabilitado en Samos el vallado del paseo jacobeo de la Capela do Ciprés

A escasos metros del río y un poco más arriba del monasterio de Samos se encuentra la Capela do Ciprés, uno de los pocos ejemplos vivos de arte prerrománico gallego. Sin embargo, su entorno llevaba varios años "abandonado", tal y como explica la alcaldesa del municipio, Chus López, que acaba de rehabilitar el paseo a través de un nuevo vallado con la subvención otorgada por la Mancomunidade de Municipios Galegos do Camiño Francés, por lo que contaron con un total de 40.000 euros de presupuesto este año, con el que llevaron a cabo diversas medidas desde la corporación de gobierno.

"Por aquí, pola Capela, pasa o Camiño. É unha ruta moi transitada por veciños e visitantes, por iso nos parecía unha pena que levase tantos anos sen remodelar", indica López, que señala además que el anterior estado del vallado hacía "perigoso camiñar por alí" porque hay varios metros de altura desde la parte de arriba.

Pegado a la capilla se levanta además un enorme ciprés, del que se cuenta que lleva plantado tantos años como la historia de la ermita, por lo que podría tener cerca de 1.000 años, lo que le confiere un valor añadido a la propia edificación.

Tal y como asegura la mandataria nacionalista, esta fue una de las medidas «máis urxentes» dentro del programa de actuaciones de este año junto con las obras de reparación del techo del pabellón, que contaba con numerosas goteras.

Otras actuaciones

Además del vallado en el entorno de la Capela do Ciprés, desde el Concello indican que también rehabilitaron una barandilla y una mesa que se había roto a causa del temporal en Teiguín. "Todas as zonas polas que pasou a man de obra están relacionadas dalgún xeito co Camiño, porque é importante manter estes espazos limpos e seguros", declara Chus López.

La corporación de gobierno municipal también llevó a cabo la iluminación de la entrada de Samos desde la parte que comunica con el concello de Triacastela, la bajada del reloj de la torre con el fin de ponerlo a pie de calle para que la gente pueda visitarlo en cualquier momento, la limpieza de aceras y del río, renovación de los carteles de información sobre el concello y acondicionamiento de diversas zonas públicas.

"É importante impulsar o entorno para promover o turismo e coidar dos bens que aquí temos", concluye Chus López.