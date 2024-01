A rehabilitación da Casa dos Ulloa de Sarria estará rematada para primavera

As obras de rehabilitación da Casa dos Ulloa de Sarria, tamén chamada das Arsenias e situada na Rúa Maior, estarán rematadas para primavera, o que permitirá dispoñer de cinco pisos de alugueiro social en pleno casco antigo e a pé do Camiño Francés.

A restauración deste histórico inmoble, de propiedade pública dende o ano 2005, conta cun orzamento de 408.938 euros, dos cales o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) achega 275.000, mentres que o Concello sarriao asume a cantidade restante.

A actuación comezou en marzo do ano 2022, tras ser adxudicada á empresa Sunne Galiza, pero uns meses despois sufriu un parón tras un requerimento do IGVS para deixar previsto o oco do ascensor. Esta situación demorou os prazos, o que fixo imposible rematar a obra no tempo inicialmente proxectado, de modo que se perdeu unha subvención deste organismo de 240.000 euros, compensada despois coa concesión dunha nova axuda por importe de 275.000.

Nestes intres os traballos están moi avanzados, polo que se prevé que rematen ao inicio da primavera. Queda por diante finalizar as instalacións, todo o referente á carpintaría interior e exterior e unha parte de pavimentos, segundo explica a arquitecta sarriá Lorena Arias Rodríguez, autora do proxecto e directora da obra.

Tal e como indica, na planta baixa están sendo acondicionados dous apartamentos dunha habitación cada un, outros dous no primeiro andar con características semellantes e un quinto no baixo cuberta, neste caso de dous dormitorios. A maiores, teñen baño, salón con comedor e cociña e, catro deles, zona de lavadoiro.

Todas as vivendas son accesibles e, no caso de instalarse no futuro o ascensor, sería só para uso do baixo cuberta, concreta a arquitecta. Os cambios que houbo que realizar para deixar preparado o espazo para o elevador aumentaron o custo da rehabilitación, que tamén se viu afectada pola parada que tivo a obra nun momento de folga de transportes que incrementou os prezos, di.

A Casa dos Ulloa sufriu, ademais, un grave incendio no mes de setembro do 2019, que condicionou a restauración na súa fase inicial ao non poder acceder ao interior debido a que toda a cuberta e a primeira planta estaban caídas. "Houbo que facer unha estrutura de novo, pero a sorte foi que os muros perimetrais estaban moi ben", sinala a arquitecta, quen engade que tamén se puido aproveitar o muro central no que se apoiaba toda a estrutura.

Para Lorena Arias, a conversión da Casa dos Ulloa en pisos de alugueiro social é "unha idea extraordinaria" para asentar poboación no casco antigo, moi frecuentado por peregrinos pero con poucos veciños. "Paréceme que está moi ben que xente do pobo viva nesa zona e lle dea vida propia", valora.