El regreso del sargento Sierra

El sargento Sierra de la Guardia Civil se enfrentará a nuevos crímenes en la segunda novela policíaca de la sarriana Pilar Macía, que de nuevo ambienta la trama en escenarios de A Pobra do Brollón, donde tiene raíces familiares, pero también en otros puntos de la comarca sarriana como el monasterio de Samos o A Ferrería de O Incio, así como en Monforte de Lemos por ser la localización de la comandancia del cuerpo.

Tras su primera novela, titulada Lobo y donde dio a conocer a los lectores al sargento Sierra y a la agente Uría, Pilar Macía regresa a las librerías con otra novela, "El poblado de las ánimas", protagonizada por estos dos personajes junto con los también agentes Dorado y Sagasti y el técnico Loriga, todos ellos presentes en Lobo.

"No me gusta decir que esta segunda novela es una continuación porque es otra historia totalmente diferente, pero sigue con los personajes principales", matiza la autora, quien compagina la escritura con su trabajo como profesora en un instituto de A Coruña.

El poblado de las ánimas arranca en el monasterio de Samos, que ya se evoca en la propia portada del libro, publicado de nuevo por la editorial Caligrama, con la que Pilar Macía afirma encontrarse "muy contenta".

Desde la abadía benedictina avanza hacia otro núcleo singular de la comarca de Sarria como es A Ferrería de O Incio para continuar hasta el lugar de San Vitoiro, en el concello de A Pobra do Brollón, donde sitúa uno de los escenarios más destacados de la obra. El paraje de San Vitoiro, donde existe una capilla y donde los vecinos de Brollón celebran todos los años una romería de gran arraigo, es para Pilar Macía "un lugar mágico". "Siempre me ha llamado la atención esa cuenca rodeada de esas rocas gigantescas. Me parece un sitio preciosísimo y muy misterioso. He ido muchas veces y me pareció el lugar idear para alojar esta historia", asegura.

Dos épocas. Según avanza, la trama transcurre en dos épocas. Una actual en la que se comete un asesinato, pero conectada con el período comprendido entre 1836 y 1890, en los tiempos de la desamortización, en los que también sucedieron crímenes vinculados entre sí de algún modo.

"Siempre me gustó mucho la conexión con el pasado", explica la escritora, fascinada igualmente por aquellos "hechos extraordinarios" que pueden suceder en el contexto "de lo cotidiano".

Pilar Macía teje así una novela policíaca con tintes históricos, para la cual tuvo que documentarse sobre la situación que se vivía en la segunda mitad del siglo XIX. "Siempre hay mucho que investigar porque a mí me gusta que todo lo que pongo en la novela esté argumentado", comenta.

La primera presentación de la obra será el próximo viernes, a las 16.30 horas, en el local sociocultural del concello de O Incio, coincidiendo con la jornada de feria en la capitalidad municipal y con la llegada de A Furgoteca, cuya responsable, Paula Buján, acompañará a la autora en el acto.

Al día siguiente, tendrá lugar otra presentación en la casa de la cultura de A Pobra do Brollón, a las 19.00 horas, para adelantar a los lectores los nuevos retos del sargento Sierra y compañía.