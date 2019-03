El regidor de O Páramo no optará a un nuevo mandato tras 36 años en el cargo

El alcalde de O Páramo, Gumersindo Rodríguez Liz, dejará la primera línea de la política tras las próximas elecciones municipales. El regidor popular, uno de los más veteranos de la provincia con 36 años en el cargo, ha decidido no presentarse de nuevo como cabeza de lista, dando paso como candidata a la segunda teniente de alcalde, Verónica Arias López.

"Non me vou presentar, pero vou axudar no que poda. Dou un paso atrás. Toca relevo e renovación, pero vou seguir axudando", afirmó el regidor, quien adoptó esta determinación hace ya tiempo y así se lo comunicó al PP.

Su sustituta como candidata del partido en el municipio de O Páramo será la concejala Verónica Arias, responsable de las áreas municipales de juventud, mujer, cultura y deportes. A ella se debe, entre otras actividades, la organización de la Festa da Xuventude de O Páramo. "Leva 16 anos comigo na vida política municipal", explicó Gumersindo Rodríguez.

El alcalde, de 67 años de edad y enfermero de profesión hasta su reciente jubilación, accedió por primera vez al puesto en 1983 y, desde entonces, ha encadenado nueve mandatos consecutivos, primero bajo las siglas de Coalición Galega y luego con el PP.

Llegó a la alcaldía con 32 años y fue sumando mayorías absolutas, la última de ellas en 2015, elecciones en las que obtuvo cinco concejales frente a dos del PSOE, uno de CxG y uno del BNG.

"Teño o corazón posto nesta administración", señaló el regidor, quien aseguró que mientras esté al frente del gobierno local "traballarei a diario como ata agora". "Sigo no día a día con total dedicación e seguirei sempre colaborando co pobo e coa xente porque estou moi enraizado", declaró.

La presidenta de los populares lucenses, Elena Candia, agradeció el trabajo desarrollado durante todos estos años por el alcalde paramés y dijo "respectar a súa decisión" pese a que el partido lleva meses "intentando que recapacite vendo a forza e as ganas que ten". Elena Candia recordó que las agrupaciones locales tienen "autonomía" y que la dirección provincial las apoya, al tiempo que consideró "bo" la incorporación de mujeres a la primera línea de la política.