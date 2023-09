O reggae pegou forte en Vilasouto

O mes de setembro comezou por todo o alto no Incio coa segunda edición do Tremeterra Fest, que acolleu durante dous días a última vangarda internacional de música dub e sound system no privilexiado contorno do encoro de Vilasouto. Tal e como afirmou Marcos Monteagudo, un dos organizadores do festival, "recibimos aínda máis xente que o ano pasado, a verdade é que foi toda unha sorpresa para nós o forte que pegou o evento".

A cita, ao igual que na pasada edición, contou cunha zona habilitada para os concertos, onde os asistentes puideron acceder a diversos postos con roupa e produtos artesanais, e unha zona de cámping pegada ao encoro, xusto na parte traseira, na que moitos se refuxiaron durante os dous días de festival.

Os asistentes gozaron de 17 actuacións no entorno do encoro de Vilasouto, no concello do Incio. EP

"Nos está encantando el festival porque la oferta musical es excelente y el ambiente es inigualable", asegurou Daniel Rodríguez, un dos asistentes, que foi o venres dende Ourense con Yasmín Nóvoa e Sofía Londoño, tamén chegadas da cidade das Burgas, que afirmaron que esta é unha "cita única para pasar un buen rato y desconectar de todo".

O evento musical, organizado pola asociación cultural Arandela do Incio e Soundsystem de Santiago, contou coa actuación de 17 artistas internacionais, procedentes na súa maioría de Reino Unido, Francia, Italia, Marrocos e España, polo que o público tamén foi moi diverso. "Recibimos xente de moitos lugares do mundo, e é que ao final non hai moitos festivais centrados neste xénero musical", di Marcos Monteagudo.

O encoro de Vilasouto contou así coa música de Submission, Simma Dub, Dibudz, Vibronics ft. Mariña P, Pintega vs Bassdealer e Dub Mono HiFi o venres; e North Patrol ft Tenor Mario & Black Galic, Alpha Steppa vs Sista Awa, Babu x Kodama, High Nebra ft Indra Mc e Subtroopers onte para rematar por todo o alto.

Pero o reggae non foi o único protagonista da cita, xa que o festival tamén contou cunha ruta para coñecer algúns dos petróglifos máis importantes da zona, así como un taller de composición musical para nenos e nenas e diversos espazos de debate, entre eles, un dedicado á representación dos estilos musicais máis alternativos nas radios, polo que contaron onte con Roberto Díaz e Pablo Bermejo da emisora La Madriguera, así como con Miguel Rodríguez de Sin Mielgo en Radio Crash, que explicaron o funcionamento das radios comunitarias na actualidade. "Es un placer repetir aquí en O Incio, porque al final nos blindan un espacio perfecto para dar a conocer nuestro trabajo a otras personas", dixo Roberto Díaz.

Así, o festival cerrou a segunda edición cunha grande afluencia de público nunha das citas máis especiais da comarca que fixo retumbar a montaña de Lugo.