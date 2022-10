Recuperando la memoria de Avari

Cuando era tan solo una niña, la pintora Vanessa Somoza Domínguez, natural de Sarria, recibió clases de un artista vecino, Antonio Vázquez Rivas Avari. Este sarriano, fallecido en 1995, la marcó y ahora quiere poner en valor y difundir la figura y obra de este "artista completo, dedicado en corpo e alma ao que máis amaba, a arte e a súa liberdade en todas as súas expresións".

"Sempre tiven a "espinita" de que non fora considerado suficiente. Pasou a maior parte da súa carreira en Venezuela e alí si tivo bastante recoñecemento, pero en Galicia paréceme que non foi tan valorado", explica. La pintora, residente en Lugo, vio la oportunidad de difundir la obra de Avari al finalizar sus estudios de Ciencias da Cultura e Difusión Cultural, en la Universidade de Santiago de Compostela, a través del trabajo de fin de grado. En este hace un recorrido por su vida y un catálogo con parte de su obra.

La primera etapa de Avari, que se basa en el realismo, incluye dibujos y acuarelas de Sarria y Lugo, retratos de su familia o carteles para el equipo de fútbol o las fiestas de San Xoán. ARCHIVO FAMILIA MORENO

No se quedó ahí, pues para ayudar a divulgarlo creó un blog (eltallerdeavari.wordpress.com), que recoge la investigación y parte de los trabajos de Antonio Vázquez, un artista nacido en Sarria en 1918. Según cuenta Vanessa Somoza, desde pequeño ya tuvo inquietudes artísticas y fue a estudiar, primero, a Madrid y luego a Santiago. Más tarde abrió un estudio de fotografía en la villa, en el que también llevaba a cabo trabajos de dibujo y pintura. Incluso elaboraba carteles de películas que se proyectaban en el cine de Sarria, para partidos de fútbol o para las fiestas de San Xoán.

Como muchos españoles emigró y a mediados de los años 50 se marchó a Venezuela. Entonces pasaba "temporadas de seis ou oito meses na selva, pintando alí, impactáralle moito a luz e a xente, foi unha etapa aventureira", señala.

En ese período no solo se dedicó a la pintura, sino también a crear esculturas, murales y libros manuscritos ilustrados. La autora halló uno en el que, apunta, habla de arte y cuenta pequeñas historias de personajes que el propio Avari se inventaba.

Ya en 1981 decidió regresar a su tierra, donde en su obra hay "unha volta ao costumbrismo e ao paisaxe galego, tinguido ao principio coa luz e as cores da selva e "arrullado" pola néboa e o sol de Galicia despois, pero respectando sempre o contraste, a luz e os volumes", describe la sarriana en su investigación.

A mediados de los años 50 emigra a Venezuela y es una época de "plenitude" del artista, dice Vanessa Somoza. Los temas centrales son la selva y personajes inventados. ARCHIVO FAMILIA MORENO

CLASES. En esa época Vázquez Rivas también impartió clases a muchos vecinos y varios de ellos se dedican hoy en día al mundo del arte, incluida la propia Vanessa Somoza. "Se alguén non podía custear as clases non llas cobraba e era moi frecuente que regalara as súas obras", afirma. El cariño que le tenían sus alumnos hizo que después de su muerte, en 1995, crearan una asociación cultural con su nombre y realizaran exposiciones en su memoria.

Sobre el estilo de Avari asegura que "se debate nunha integración da abstracción e a figuración que dá lugar a un mundo onírico no que os personaxes inventados mostran unha inusitada forza e intensidade expresiva, logrando unha plasticidade moi elevada por medio dun persoal uso da cor, dos trazos xestuais, as texturas, o claroscuro e a forza das miradas e mans dos protagonistas das súas obras". Es "moi diferente ao que se facía nesa época, non se vía ese tipo de pintura en España, a cor, a xestualidade, a expresión que ten e o que transmite".

El volumen de la obra de Antonio Vázquez es "enorme" y la sarriana se encontró una gran cantidad, aunque en un principio pensó que no iba a ser así al "non existir ningunha fonte na que poidamos reunir información sobre el e o seu traballo".

La obra de Avari se encuentra en colecciones particulares, como en Sarria, Galicia, Madrid y Venezuela. Halló desde cuadernillos de dibujos hasta obras a óleo, libros manuscritos ilustrados, plumillas, grabados o acuarelas. A través de la investigación "vino coma un artista que se dedicaba ao arte e crear", dice.

El artista regresa en 1981 a Sarria, donde sigue hasta su muerte. En esta tercera etapa la temática gira alrededor de personajes inventados, costumbres típicas y paisajes de la zona. ARCHIVO FAMILIA MORENO

Reconoce que fue "complicado" elaborar el estudio y elegir las obras que se pueden ver en el mismo. "Encontrei unha cantidade inxente, quedou moita fóra, houbo que seleccionar e foi difícil", asegura Vanessa Somoza, quien considera que esta investigación podría tener una segunda parte, un análisis de la obra.

La sarriana espera que el trabajo y el blog sean una semilla de la que broten otras iniciativas para difundir más la figura de Avari y recuperar su memoria.