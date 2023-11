O recuncho da praza de abastos

O posto de Carlos Díaz atópase ao fondo á esquerda, e a súa clientela sábeo de sobra. Nada máis entrar pola porta da praza de abastos de Sarria, os clientes van a tiro fixo, xa que a carnicería Carlos, rexentada por Carlos Díaz, é o único posto que permanece en activo na actualidade. Logo de 22 anos traballando alí, o carniceiro considérase todo un "supervivente", xa que leva máis de dúas décadas despedíndose dos distintos negocios que foron pasando polas instalacións municipais.

O último foi o da pescadería Da Lonxa ao Prato, que decidiu pechar a súa tenda o pasado mes de marzo logo de instalarse na praza hai apenas un ano e medio. "Non sei por que non chega a coallar ningún posto, porque eu vexo que isto funciona, e moi ben", afirma Carlos Díaz, que asegura que recibe unha media de 50 clientes diarios, e iso que abre a tenda unicamente polas mañás. "Normalmente estou de oito a dúas do mediodía, pero como son autónomo adáptome un pouco en función do día", admite o sarriao.

O mercado, que ten unha capacidade de doce establecementos no seu interior, contaba ademais ata hai dous anos coa chacinería e tenda de produtos gourmet Arlo, que pechou de forma temporal. "É unha pena este ir e vir do mercado porque ao final un chama a outro", di o único tendeiro da praza, que recoñece que el non se pode queixar porque "teño unha clientela fixa e moi legal que incluso vén mercar logo de pasar polo supermercado".

E é que Carlos Díaz é un fiel defensor do comercio local e de proximidade. Tanto é así que nunca se lle pasou pola cabeza nin sequera vender a súa carne a algún provedor ou restaurante. "Gústame tratar coa xente e servir o produto ao momento, como se fixo toda a vida", explica o tendeiro, que di que el chegou á praza co paso da peseta ao euro logo de traballar nun supermercado durante case unha década. "Aí collín certa experiencia, e logo xa me animei a abrir o meu propio posto", sostén o sarriao, que asegura que é "perfectamente posible vivir dun posto neste mercado".

Botando a vista atrás, Carlos Díaz recorda como os tendeiros discutían por ver cales deles conseguían os postos da entrada, que na actualidade están baleiros. "Nunca me preocupei polo lugar, máis ben quería que a xente me coñecera, porque agora, que estou atrás e case non se me ve, a xente segue vindo cada día", di convencido o carniceiro.

Carlos Díaz abre e pecha a reixa da praza de abastos cada día de luns a venres e, mentres van chegando os clientes, el escoita a radio nunha pequena emisora que lle fai compaña. A nove anos da xubilación, o sarriao di que el segue coa mesma ilusión que o primeiro día que chegou ao seu posto, o número cinco, no que continuará ata que «a saúde mo permita». Agora só espera que, detrás del, alguén máis continúe abrindo a reixa cada día.