Triacastela, un recorrido por un refugio real

La historia y la vida del municipio se pueden palpar a través del libro Triacastela, refugio real, con un recorrido por su pasado, el patrimonio, el Camino de Santiago, la gastronomía o los eventos de este pequeño concello de la montaña lucense. A pesar de sus pocos más de 50 kilómetros cuadrados y solo ocho parroquias, sus tierras guardan curiosidades históricas o destacados monumentos, tal y como recoge la publicación editada por el Ayuntamiento y obra del periodista y fotógrafo José M. Salgado.

El autor hace un viaje por la historia de este concello, que en el pasado fue "unha especie de territorio fronteirizo". Era el primer valle cuando cruzaban las montañas que separaban Galicia de León y fue lugar elegido por monarcas como refugio, de ahí también el título de la obra, cuenta. Pone de ejemplo la reina Urraca, que a principios del siglo XII, cuando con su ejército se dispone a enfrentarse a su marido, Alfonso de Aragón, "fai un alto en Triacastela antes de cruzar as montañas", relata el periodista. También pararon en este municipio los Reyes Católicos en 1486; su nieto, Carlos V, en 1520 o Felipe II en 1554, tal y como describe el autor en la publicación. "Foi un lugar que os monarcas desa época medieval lle deron unha especial importancia para ser un burgo tan pequeniño, resultaba moi importante como lugar estratéxico", opina.

El libro acerca también otras curiosidades históricas de este pequeño ayuntamiento, como que el monarca Alfonso IX fundó la actual villa de Triacastela, la Puebla. Hasta entonces existía el concello de Vilavella. Según pudo descubrir en el Arquivo do Reino de Galicia, este municipio continuó, "coexistindo co de Triacastela". "Entón houbo dous concellos de Triacastela, non está moi claro con que estatus xurídico", apunta José M. Salgado, quien invita a investigadores a continuar estudiando sobre este asunto, uno de los "máis interesantes" sobre la historia del municipio que conoció al escribir el libro. Este "trata de achegar información" de otras fuentes, algunas de ellas inéditas. "É máis ben facer un percorrido e acercar esa información", añade.

La historia de Triacastela también estuvo marcada por el Camino de Santiago, que llevaron a que millones de personas pasaran por estas tierras que ya en el Códice Calixtino figuran como final de duodécima etapa de la ruta.

PERSONAJES HISTÓRICOS. En este concello tienen sus raíces destacados personajes, como el escritor Camilo José Cela o Antonio López de Quiroga, que emigró a las Indias y fue industrial minero en la localidad de Potosí, en Bolivia, convirtiéndose en "un dos homes máis ricos do mundo naquel momento". Un personaje, del que hizo un estudio Luis López Pombo y que todavía hoy es "recoñecido" en la historia de Colombia.

La publicación también hace un repaso por el patrimonio del municipio parroquia por parroquia.El ayuntamiento alberga templos con pinturas murales, como son Santalla de Alfoz, Cancelo y Toldaos. Este último, además, cuenta con una Virxe Abrideira, del siglo XIV. Al periodista esta "riqueza" de pinturas murales fue lo que más le sorprendió del patrimonio de Triacastela. "Son máis ou menos do século XVI, incluso parece que nalgún caso son feitas pola mesma man", explica.

Su gastronomía, oferta turística y actividades culturales completan la publicación. El ayuntamiento tiene una actividad cultural "bastante intensa". "A idea é mostrar as cousas que se fan, que incluso en ámbitos pequenos que se poden facer. Un concello pequeno de Galicia ten moito máis que ofrecer do que a veces un se imaxina", apunta el autor de la publicación, que invita a recorrer este refugio real.

Alberga uno de los castros más grandes de Galicia

Triacastela también destaca por su patrimonio, con varias fortificaciones, de ahí cree el autor que viene su topónimo, "territorio das tres fortalezas". Entre ellas tiene especial importancia el castro de A Torre, en Santalla de Alfoz, que por superficie es "un dos máis grandes de toda Galicia", asegura. El municipio cuenta con al menos otras seis fortificaciones, desvela la publicación.



​Cova Eirós

En la obra tiene por supuesto una especial cabida Cova Eirós, la gruta de Cancelo en la que se hallaron las primeras pinturas rupestres del noroeste peninsular.

El municipio cuenta con varios senderos como las rutas Queixadoiro-As Pasantes y San Mamed

Además del Camino, por las tierras de Triacastela discurren varios senderos señalizados, tales como el Camiño Real, la EuroVelo 3, Queixadoiro- As Pasantes y de la capilla de San Mamede. A través de estas rutas se descubre el patrimonio natural del municipio, que cuenta con varias grutas, como la Cova do Bao, en Vilavella. jose m. sal gado