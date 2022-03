Recogen donaciones para Ucrania en una decena de puntos de Láncara y O Páramo

La Casa Niño As pegadas máis enxebres de A Pobra de San Xiao (Láncara), ubicada en el campo de la feria, y la Casa do Maior Esmorga paramesa pusieron en marcha una recogida de donaciones para Ucrania. Los productos se pueden entregar hasta el día 18 en una decena de lugares de Láncara y O Páramo.

Se precisan todo tipo de artículos, como medicamentos, mantas, alimentos no perecederos, sacos y colchonetas para dormir, tiendas de campaña, baterías, linternas, ropa, toallitas o pañales para bebés, entre otros, explica la responsable de la Casa Niño, Gemma Fontela. Esta decidió iniciar la recogida al tener contacto con una joven de Ucrania que había estado en Lugo de Erasmus y, al comentárselo a las familias de los alumnos, estas también se unieron para poner en marcha esta iniciativa solidaria.

Las donaciones se recogen en la Casa Niño, peluquería Lidia Castro, Detalles Noalia, frutería Ani, farmacia López Eimil y Mesón do Neira de A Pobra, así como en Casa Enriqueta de Láncara. Por su parte, en O Páramo se pueden entregar en la Casa do Maior, ubicada en la antigua vivienda de maestros de Sa, el consistorio y bar Santas. Los productos serán enviados a Ucrania a través de sendas entidades de Verín y Santiago.

Gemma Fontela destaca que ya recogieron numerosas donaciones y los pequeños de As pegadas máis enxebres quieren enviar juguetes y dibujos a los niños ucranianos. “Nalgunha entidade non enviaban xoguetes nin debuxos e aos nenos non lles podemos dicir que non. A de Verín si levará todo”, señala. Los menores también se encargaron de pintar las cajas en las que se depositan las donaciones, explica Fontela, quien quiere “sensibilizarlos" sobre lo que ocurre en Ucrania.

Agradece también la colaboración de peluquería Lidia Castro, Deglá Moda y la asociación Patacas Novas, que ofrecieron sus locales para almacenar el material.

En la Casa do Maior Esmorga paramesa, creada por Adriana Seijo, los usuarios también se volcaron en preparar las cajas para recoger las numerosas donaciones que ya recibieron.