Reclaman la retirada de escombro tirado en una cuneta de Oural

La presencia de dos montones de escombro que fueron depositados en ambos márgenes de la vía pública en Oural (Sarria) han motivado quejas de los vecinos, que piden su retirada.

Los restos han sido localizados a la altura de la urbanización residencial del barrio de La Esperanza, en la carretera LU-642, que comunica Oural con O Incio.

Uno de los vecinos de la zona explica que fue conocedor de los hechos al ser informado por otro residente. Según su relato, el escombro supuestamente fue depositado por una empresa de construcción que hizo unos trabajos en Oural. Según explica, los restos permanecen en su emplazamiento actual desde hace más de quince días. Al ser conocedor de su presencia, se puso en contacto con el Concello de Sarria y con los agentes de la Guardia Civil para buscar una solución e instar a su retirada. Pese a ello, el desperdicio aún continúa a día de hoy, dice.

Junto a un canal. El vecino incide en que se trata de una zona muy cercana a las viviendas. Señala que a escasos metros hay un canal de agua potable, por lo que los restos de arena, piedras y gravilla generan "suciedad e insalubridad" para las personas.

Por su parte, el alcalde, Claudio Garrido, aclara que ha tenido constancia de estos hechos a través de un residente y que los ha puesto en conocimiento de la Policía Local. Los agentes de este cuerpo se trasladaron hasta Oural para realizar una inspección, tras la que elaboraron un informe en el que dejaron constancia de que había "restos de cemento en el margen izquierdo de la carretera".

Competencias. Desde el gobierno local argumentan que la retirada del escombro no es de su competencia, ya que se trata de desperdicios procedentes de una obra privada ubicados en un vial que es titularidad de la Xunta.

Respecto a la respuesta obtenida por parte de la Guardia Civil, el vecino afectado afirma que los agentes le indicaron que al no encontrarse en una propiedad privada y al estar en los bordes y no en la carretera, el Seprona no es el responsable de su retirada.

Ante dicha situación, solicita ayuda para tratar de obtener una solución y resolver la problemática a la mayor brevedad posible, ya que la presencia de los restos "es algo que nos afecta a todos los vecinos", y "es perjudicial para nuestra salud", sentencia.