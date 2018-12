Reclama 8.000 euros al Concello de Sarria por una caída en una acera

Una joven ha presentado una reclamación patrimonial en el Concello de Sarria por importe de algo más de 8.000 euros por las lesiones y secuelas que sufrió a causa de una caída provocada, según afirma en su escrito, por el "pésimo estado" de una tapa del registro eléctrico en una acera de la Rúa Rías Baixas de la villa.

Los hechos se remontan a la medianoche del pasado 15 de julio, cuando la mujer caminaba por esta calle de la localidad y, al llegar a la altura del número 7, su pierna "se hundió de forma repentina" en la acera, "sufriendo un gran dolor" y cayendo al suelo.

La víctima atribuye esa caída al "pésimo estado de una caja de registro público eléctrico" la cual "se abría y cerraba con ser simplemente pisada". Por ello, añade, introdujo el pie en el interior varios centímetros, torciéndose el tobillo izquierdo y sufriendo una contusión en la pierna.

La joven fue auxiliada por dos personas, a las que presenta como testigos de los hechos en caso de que el Concello quiera tomarles declaración en el expediente administrativo que presumiblemente se abrirá a raíz de la presentación de esta reclamación patrimonial.

El 16 de julio acudió al Punto de Atención Continuada de Sarria (PAC), donde le diagnosticaron un esguince en el tobillo, además de la contusión en la pierna. Según explica, seguía teniendo dolores, por lo que el 24 de ese mismo mes fue a su médico de cabecera y, el 7 de septiembre, se personó en Urgencias al persistir los síntomas.

El 30 de octubre recibió asistencia médica en una clínica privada, donde le aconsejaron calor y evitar estancias prolongadas de pie al existir "una secuela consistente en dolor a nivel plantar del pie izquierdo", señala en su relato.

La reclamante cifra en algo más de 8.000 euros la cantidad, en la que incluye 68 días de curación hasta la estabilización de las lesiones, secuelas y gastos médicos.

La mujer considera responsable de estos hechos a la administración municipal por incumplir la "obligación" de tener en buenas condiciones las zonas públicas. "No cabe duda de que la caída y por ende las lesiones se produjeron como consecuencia del mal estado de la acera, puesto que de no ese existir ese socavón de más de cuatro centímetros no se hubiera producido la caída", defiende.

Alega también que "al no tener un correcto mantenimiento la tapa se levanta, generando ya no solo un peligro para los viandantes, sino como es el caso unas lesiones de cierta consideración".

La arqueta donde la joven asegura haber tropezado todavía se mueve, acumulando en su interior cables y suciedad.

La denunciante también critica en su escrito "la inexistencia de mantenimiento y reparación" en las aceras de la villa, al tiempo que dice haber sido tratada de forma "insolente" en el Ayuntamiento.

En su opinión, la tapa del registro tendría que ser reparada o, en su caso, "señalizado su mal estado para extremar la precaución" o bien "impedir el acceso de los peatones" en ese punto.