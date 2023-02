Rechazado el presupuesto de Sarria con los votos de PP, PSOE y Galicia Sempre

La propuesta de presupuestos del Concello de Sarria para este año, de 13,3 millones de euros, quedó rechazada en un pleno extraordinario celebrado a mediodía de este martes al recibir los votos en contra de PP, PSOE y Galicia Sempre, que suman nueve frente a los ocho a favor de Camiña Sarria y BNG.

Los tres partidos que se opusieron calificaron de electoralistas estos presupuestos que, según dijeron, no solucionan los problemas de los 13.000 sarrianos sino la papeleta del alcalde de cara a los próximos comicios.

Fueron especialmente críticos con el crédito de 345.000 euros para el servicio eléctrico y, en el caso del PSOE, acusaron al regidor de utilizar a los empleados del Concello como "rehenes" por ampararse en la Relación de Puestos de Trabajo con el fin de sacar adelante los presupuestos. Para la socialista Pilar López si la RPT no entró en vigor antes fue porque el gobierno no hizo los deberes en cuanto a la plantilla de personal.

El BNG, por su parte, votó a favor ya que había comprometido con los trabajadores su apoyo para la aplicación de una RPT que ve necesaria para que los salarios sean acordes a la función desempeñada.

Ante el rechazo de las cuentas, el alcalde acusó a los partidos que se opusieron de "falta de responsabilidad" y de "jugar con cuestiones importantes" como la RPT y la residencia de mayores dado que PP, PSOE y BNG también tumbaron la nueva ordenanza del geriátrico.

Los tres partidos consideraron que el Concello no pueden aplicar tarifas "aberrantes" en una residencia "tercermundista" que adolece de reformas estructurales, mientras que Camiña Sarria y BNG defendieron la "justicia social" del pago de tasas en función de la renta y el patrimonio.

Diferencias en el PSOE

En un pleno al que acudieron numerosos trabajadores del Concello, el regidor fue especialmente incisivo con su exsocio de gobierno, Benjamín Escontrela, por cambiar el sentido de su voto con respecto a las tasas del geriátrico, y también con el PSOE, que se había abstenido en la comisión de cuentas.

La sorpresa saltó en las filas de este partido, cuya ejecutiva local había acordado apoyar los presupuestos, si bien los dos ediles de la corporación, Pilar López y Diego López, levantaron la mano en contra. La portavoz aseguró que su postura era coherente y fundamentada y que, en todo caso, no tiene disciplina de voto porque en mayo del pasado año se dio de baja como militante, dejando a criterio del partido si continuaba o no en el grupo municipal, ante lo cual no recibió ninguna comunicación al respecto.