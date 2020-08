Una 'recanteira' para Sarria

La cantante Belehm Arencibia Caraballo, vecina del municipio de Sarria, será la representante de la zona Lugo-Sur en el concurso Recantos del veterano programa de la televisión autonómica Luar.

Natural de las islas Canarias, esta integrante del dúo Karmín lleva toda la vida dedicada a la música. Con solo tres años interpretaba temas tradicionales de su tierra, mundo en el que se inició porque su madre era profesora de baile en una escuela de folklore.

En su infancia participó en concursos, como el premio Hispamusic o Menudas Estrellas de Antena 3. Fue “mellor voz de Gran Canaria” y representó a España en el certamen Veo-Veo internacional, explica. Incluso grabó con 13 años un disco, El son de mi tierra, de “música lixeira, con baladas e temas máis comerciais”, afirma.

“Compartín escenario con Luis Fonsi, cada un interpretando os seus temas”, añade. También, cuenta, tuvo la oportunidad de subir al escenario en un concierto de Paloma San Basilio, ya que en Menudas Estrellas interpretó una canción de esta artista.

La canaria, quien cumple este mes 33 años, continuó ligada a este mundo y cursó estudios de música. Además, fue profesora de canto en su tierra y su ilusión es montar una academia de artes escénicas.

Hace seis años se mudó a Galicia, donde formó parte de orquestas y actualmente es integrante del dúo Karmín. Belehm Arencibia canta “un pouco de todo”, aunque principalmente “pachangada”. “Gústame aprender diferentes estilos. Nunca cantara un pasodobre ata chegar a Galicia, quen me ía dicir que ía cantalos?”, dice la canaria, aunque se considera “máis baladista”.

A causa de la pandemia del coronavirus las fiestas se suspendieron, lo que fue una de las razones de que se presentara al concurso Recantos. “É por facer algo, estamos moi parados polo Covid”, añade Belehm Arencibia, quien espera que pronto mejore la situación y puedan volver a las verbenas, que echa de menos. También llega al certamen por sus amigos, que llevan un par de años animándola a ir. “Os concursos deixáraos un pouco de lado e imos intentalo agora a ver se hai sorte, se sigo tendo iso que tiña de pequena”, señala.

Los participantes de la nueva edición de Recantos fueron presentados el viernes y comenzarán en septiembre. La artista representa a las comarcas de Sarria, Chantada, Terra de Lemos y Quiroga, lo que son un total de 19 concellos, un orgullo para la cantante.

Está “nerviosa” por el certamen, aunque “con ganas” de participar y de saber qué temas tendrá que interpretar. Estos son en gallego, pero no será un gran problema para Belehm Arencibia. A pesar de llevar tan solo seis años en Galicia, habla el idioma. “Desde que cheguei díxenme que tiña que aprendelo, que tiña que facer o que fora por falalo”, asegura. La artista vivió en Negreira, lo que se percibe en su acento. “Nos descansos da festa baixamos do escenario e estamos cos da comisión, dígolles que son de Canarias e non o cren”, comenta entre risas. Sí se descubre cuando habla castellano y recupera el acento de su tierra.

La cantante destaca que los concursantes de Recanteiros son ya una “piña” y está sorprendida por el apoyo recibido a través de las redes sociales desde que el viernes fuera presentada como representante de la zona Lugo-Sur.