Realizan una recogida de firmas para pedir el arreglo de la Rúa Diego Pazos de Sarria

Una iniciativa vecinal promueve una recogida de firmas para solicitar el arreglo de la Rúa Diego Pazos de Sarria, entre los cruces de A Avenida y A Ciguñeira, tanto en lo que afecta al pavimento de la vía, que presenta un grave estado de deterioro, como a las aceras, que fueron objeto de una reforma con deficiencias.

La recogida de firmas fue puesta en marcha por varias comunidades de propietarios de viviendas y garajes en las calles Diego Pazos y Toleiro, quienes las entregarán en el Concello acompañadas de un escrito con sus peticiones.

Según consta en unos carteles informativos, las rúbricas se recogen en establecimientos de estas calles, como son Moncho Moda, Electrodomésticos Cenor, Artes Manuales Carmen, Óptica Malecón, Carnicería Víctor, Revitex, Vitriol e Inmobiliaria Moreno.

Los promotores de esta medida aseguran que su objetivo es reivindicar el acondicionamiento de este tramo de vía para evitar "que ocurra como en Ponte Ribeira", la cual lleva casi seis años a la espera de la solución de reapertura.

Las obras en Diego Pazos fueron adjudicadas por el Concello en agosto de 2018, durante el anterior mandato, en la suma de 242.000 euros, y paralizadas unos meses después al detectarse problemas en las aceras y otras partes.

Se encargó entonces un proyecto para la finalización de los trabajos y se inició el proceso para rescindir el contrato a la empresa adjudicataria, medida que el Concello de Sarria acaba de hacer efectiva tras recibir el informe favorable del Consello Consultivo de la Xunta, el cual es vinculante.

El dictamen de este órgano avala la propuesta del Ayuntamiento de dar por finalizado el contrato "pola imposibilidade de executar a prestación nos termos inicialmente pactados" y descarta la modificación del acuerdo que planteaba la empresa en sus alegaciones.

Considera determinante el informe de un arquitecto técnico de la Diputación según el cual "as variacións nos perfís transversais, tanto das beirarrúas como da calzada, provocan o desvío das augas de chuvia ás fachadas das edificacións en lugar de facelo á gabia que se colocou nos bordos da calzada co fin de canalizar as augas á rede de sumidoiro".

Ello se debe, añade, "á aparición dunha soleira de formigón por debaixo da antiga capa de rodaxe, cuxa existencia se descoñecía, polo que tampouco se contemplaba como unidade de obra, e verbo da que a directora facultativa adoptou a decisión de non levar a cabo a súa demolición, cuxa necesidade agora se revela como incuestionable".

El Concello de Sarria se plantea pedir responsabilidades por los trabajos en Diego Pazos a la empresa y a la dirección de obra, al tiempo que sostiene que en estos momentos no existe disponibilidad presupuestaria para acometer en su totalidad el proyecto de finalización de este tramo de calle.

Sí dice disponer de presupuesto para una actuación de renovación del pavimento, mediante el fresado de ocho centímetros de firme para reponer ese mismo espesor con una mezcla bituminosa en caliente. Esta obra no fue autorizada por la Xunta, que instó al Concello a realizar el proyecto de reforma integral. Desde la administración local pedirán de nuevo el permiso tras la rescisión del contrato.