Raúl Taboada loa a O Páramo y a la familia en un volumen de relatos

El paramés Raúl Taboada publica su sexto libro, Episodios. Escola de andainas, una obra de intención didáctica con muchas referencias a la familia y a su tierra natal. Con este volumen de relatos cortos el autor retoma su prolífico trabajo en lengua gallega tras lanzar en el año 2022 un poemario en castellano.

Episodios. Escola de andainas está encabezado con un singular y sentido prólogo, obra de una licenciada en historia y profunda conocedora del autor, de la que Taboada, divertido, asegura que prefiere no desvelar su identidad. "Nos distintos episodios, o volume logra que o lector se integre e case se convirta en protagonista. Comezas e estás prendido ata o remate", reza una parte del mismo.

Un canto a los pequeños placeres de la vida, así puede definirse la publicación editada por Círculo Rojo. "Esta obra pretende recoller, non pinceladas biográficas, senón algunhas reflexións sobre o que poida derivarse do comportamento co diñeiro e coas persoas, debendo sempre amosar serenidade, prudencia, respecto, agradecemento...", resume el autor.

También a la idiosincrasia de su tierra natal y de la que Taboada se confiesa completamente enamorado. "Na obra hai un capítulo dedicado enteiramente a O Páramo. Lévoo no corazón e os relatos sobre a terra sáenme da alma", señala el escritor, haciendo hincapié en que los lucenses "non somos abertos de entrada, pero logo entregámonos de forma total".

La familia es la tercera piedra angular de este tomo, definida por Taboada como "fundamental" y cuyo núcleo ha tenido una implicación directa en la creación de la obra.

"A miña neta Antía, alumna de filoloxía, foi a encargada de realizar todas as correcións do libro", señala el autor. Precisamente, en una de las páginas del tomo se pueden encontrar unas sentidas palabras dedicadas a la joven: "Neta que ao avó presta atención, acubilla un gran corazón".

Con este trabajo, Taboada retoma su obra en gallego, tras publicar en el año 2022 Ecos de poesía. Sentimientos del alma, su único poemario en castellano. "Escribo en galego, quizais, como unha forma de rebeldía. Cando fun a Lugo a estudar o bacharelato era unha época na que falar o idioma estaba prohibido e se o facía, os da cidade ríanse de min", apunta.

Episodios. Escolma de andainas ya está disponible en los establecimientos Bande de A Pobra de San Xiao y La Voz de la Verdad, Aguirre y Troll de la cuidad de Lugo. Además, apunta Taboada, al ser editado por Círculo Rojo se pondrá a la venta en Amazon, entre otras portales de venta digital.

TRAYECTORIA. A Taboada nunca se le había pasado por la cabeza publicar un libro, aunque en su juventud, afirma, "xa escribía algún poema dedicado ás rapazas". Tras décadas dedicado a la banca, decidió lanzarse a la mayor aventura de su vida: publicar la primera de sus seis obras en 2015, Pensares y aconteceres.

"Durante o tempo que traballei non tiven tempo material para iso e cando me xubilei deume por contar os sentimentos, experiencias...", relata el paramés, quien toma su inspiración de autores como Uxío Novoneyra, Ánxel Fole o Celso Emilio Ferreiro.