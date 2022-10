Raúl Taboada loa a la familia y O Páramo en un poemario

El paramés Raúl Taboada López publica su quinto libro, Ecos de poesía. Sentimientos del alma, una obra de intención romántica y con muchas referencias a la familia y a su tierra natal. Se trata de su primera publicación en lengua castellana, pues las cuatro anteriores son en gallego.

El poemario, editado por Círculo Rojo, sigue la misma línea que sus pasados trabajos. "É un libro de tipo romántico, con moito recoñecemento á familia, aos maiores... Con moita lembranza, moita gratitude, o amor á muller, a tenrura dos netos, o cariño ás fillas e ao Páramo, que me deu folgos, falo da súa orografía, a súa xente e a súa fermosura", resume el autor, quien presentó hace unos días el libro en el Círculo de las Artes de la ciudad de Lugo.

Es la primera obra que publica en castellano, lo que hace a petición de unos amigos. "Queixáronse de que escribía só en galego, en normativo, polo que algunhas palabras facíanselles difíciles e para satisfacelos escribín o libro en castelán", explica. Él, apunta, nació y creció hablando solo en gallego, "de tal xeito que cando me mandaron a Lugo para estudar, os da cidade ríanse de min, pois tendo que falar en castelán, sen sabelo, xurdían ditos como 'aceche', 'boteja'...".

Ecos de poesía tiene prólogo del escritor y músico José Torres Piñeiro, quien apunta que Raúl Taboada refiere en sus obras "vivencias y aconteceres de diferentes épocas, con relatos emotivos derivados de sus propios sentimientos y, a veces, con moraleja, que pretende que sea puro reflejo de su pensar, sin sujeción a norma alguna". El poemario se puede adquirir en las librerías Aguirre y La Voz de la Verdad de Lugo, así como en plataformas, indica el autor.

Este comenzó a escribir en su jubilación, aunque en su juventud ya componía "algún poema dedicado ás rapazas". "Durante o tempo que traballei non tiven tempo material para iso e cando me xubilei deume por contar os sentimentos, experiencias...", relata el paramés, quien trabajó en el mundo de la banca.

Recuerdos como los que vivió en la cantina de su padre en O Páramo, establecimiento al que iban "o notario, o médico, o veterinario, os curas, os mestres...", para escuchar la radio y después ver la televisión, pues su casa, dice, contó con la primera que hubo en el municipio. Además, señala, tuvo "contactos" con Manuel María, Ánxel Fole, Uxío Novoneyra, Darío Xohán Cabana o el paramés Arcadio López Casanova. Todo ello fue "sedimentando" en él y creciendo así su pasión por la escritura.

Unos familiares lo animaron a publicar sus trabajos y sacó su primera obra, Pensares e aconteceres, a la que siguieron Costumes e sentires, Xocosidades. Máis do antano ca do hogano. Da miña Galiza profunda y Resóns. Ametencias do corazón.