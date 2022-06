Ratificado el archivo de una denuncia contra la residencia de mayores de Sarria

La Audiencia Provincial de Lugo ratificó el archivo de la denuncia contra la residencia de mayores Nosa Señora do Carme de Sarria por presunta intoxicación de una usuaria.

El juzgado sarriano ya decretó en noviembre el sobreseimiento de las actuaciones, tras lo que la hija de la anciana recurrió. Esta denunció que su madre sufrió una intoxicación por causa de un medicamento suministrado en el geriátrico. Aseguró que recibió una mala atención por parte del personal del centro durante la semana transcurrida desde que ingresó en el mismo hastaque fue asistida en urgencias del Hula por presunta intoxicación por benzodiacepinas. Afirmó que había estado encerrada en su habitación y le habían perdido el teléfono móvil.

La Audiencia considera que no hay indicios suficientes para continuar la causa. Entre otros aspectos, señala que el centro tuvo que adoptar prevenciones a causa del covid, con aislamientos incluidos, y que no hay constancia en la analítica de la anciana de inadecuada administración de benzodiacepinas. El motivo de su ingreso en urgencias fue "una infección del tracto urinario", que ya apareció como hipótesis diagnóstica en el informe de alta. Critica que la hija no hiciera referencia a ello.

El presidente de la junta rectora de la residencia y concejal de Servicios Sociales, Benjamín Escontrela, manifestó que están "muy satisfechos" con la resolución, que "viene a demostrar que trabajamos con la mejor disponibilidad del mundo". "Bajo ningún concepto consentiríamos que nadie tratara mal a ningún residente, sería motivo de un expediente de expulsión del trabajo", apuntó.