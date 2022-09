El Rally Terras do Incio pasea veinte vehículos de época por la comarca

El Rally Terras do Incio llegó el martes, en su décima edición, a la comarca de Sarria con una veintena de coches clásicos de bella factura, siendo todos ellos automóviles exclusivos y de gran valor, además de deportivos y de marcas mundialmente conocidas y veneradas en el mundo del motor.

El evento pasó el lunes por tierras de Sarria y Samos, visitando además el concello que le da nombre, O Incio, donde pararon para "hacer una tradicional comida con platos como caldo y pulpo á feira como protagonistas", como dice el organizador del evento, Andrés Castro. "O Incio está en el nombre del rally porque es el lugar en el que nací", concreta.

FERRARI. En esta edición, las mayores novedades son "la incorporación al rally de cuatro coches de la marca Ferrari, que son difíciles de ver por aquí, y un Lancia Flaminia, modelo del que solo se fabricaron 150 unidades", además de los ya habituales en esta ruta por Galicia, en la que en esta edición "se redujo el número de coches a solo 20", por motivos de organización del evento.

Los automóviles proceden de distintas comunidades autónomas, con turismos llegados desde "Málaga, de Ibiza hay dos este año, de Barcelona, de Salamanca, de Alicante, de Valencia, y de toda España", juntando así a todos los amantes de los coches más clásicos y exclusivos del país.

La realización del rally, cuenta Andrés Castro, peligró en esta ocasión, ya que "por una serie de circunstancias no tenía previsto hacerlo, porque no tenía mucho tiempo. Pero a última hora me llamaron varios de los participantes y al final lo sacamos adelante", siendo este, además, uno de los motivos de que se redujera el número de vehículos.

Sobre la edición número 11, el organizador se muestra motivado y dice que "si se puede se va a hacer". "Depende de muchos factores, pero la intención es que el Rally Terras do Incio siga año a año", asegura Castro.

RECORRIDO. El rally empezó en el concello de Sober, en el que "solo se hizo la presentación", yendo después por la Ribeira Sacra y llegando el martes a tierras sarrianas.

Tras este recorrido, que acabó en Santiago, visitará las provincias de A Coruña y Pontevedra, con parada en las islas de Arousa y A Toxa, acabando el rally en otras localidades como Sanxenxo.