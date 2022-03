A seis metros bajo tierra se encuentra la quesería de Gandería Quitián de O Páramo, el proyecto del matrimonio formado por Chelo López y Julio López, que hace más de una década ya comenzaron a envasar su leche fresca.

Tras visitar queserías de toda España y conocer distintas elaboraciones descubrieron que en queso de vaca "había espazo para innovar". Atraídos por este mundo se pusieron manos a la obra y, con la ayuda del maestro José Luis Martín, todo un "referente en el sector", perfilaron su sueño.

Según explica Chelo López, desde el primer momento tuvieron claro dos objetivos: evitar el impacto paisajístico y conseguir las condiciones idóneas para el tipo de queso que querían producir.

Fue así como nació una quesería bajo tierra, en una ladera, integrada en el entorno de Friolfe, cuya parte superior se aprovecha como planta de envasado. Soterrada está la cava, con un muro de piedra que filtra el agua de un manantial y permite conseguir de forma natural el grado de humedad deseado. Tan singulares instalaciones posibilitan, además, "un importante aforro enerxético".

Quintián produce queso fresco y otras dos variedades que se venden en hostelería y tiendas especializadas

Con la leche de sus vacas —entre 60 y 70 en ordeño, en su mayoría frisonas, y con altos valores de grasa y proteína—, Quintián produce queso fresco y otras dos variedades que se venden en hostelería y tiendas especializadas de toda España. Arrancaron en marzo de 2020, en plena pandemia, pero gracias a una clientela fiel tuvieron "moitísimo apoio".

Uno de sus quesos, bautizado como Néboa en alusión al clima de la zona, "é de pasta branda, codia afinada con penicillium e con sabores a froitos secos e fungos", describe Chelo. "Tiene notas de champiñón, nata, mantequilla y, sobre todo, es muy cremoso y fundente en boca", apostilla José Luis Martín, que esta misma semana visitó las instalaciones, a las que aporta su dilatada experiencia.

Néboa se vende en dos formatos, uno de 700 gramos y otro más pequeño, de entre 350 y 400, el cual está teniendo muy buena aceptación, cuenta la paramesa.

El otro queso, llamado Agarimo en homenaje a las abuelas, recuerda al "típico do país" pero con las técnicas actuales para darle "máis carácter". "Neste queixo recuperamos a tradición de lavar a codia co mesmo soro da última elaboración con sal", comenta Chelo López. En ambos casos, añade, se trata de cortezas "comestibles" y de quesos que son volteados cada día de forma manual en la cava.

"Os que vivimos e traballamos no rural é porque somos apaixonados, cremos nesta forma de vida", asegura Chelo

"Las cortezas no están pintadas. Hay quesos en Galicia que supuestamente dicen que son artesanos y están pintados", apunta José Luis Martín, quien define el proyecto de Quintián como "el resultado de saber combinar la tradición y la modernidad". "Al final es una filosofía de vida", subraya.

Para Chelo López el arraigo a la tierra y la sabiduría de los antepasados son fundamentales. "Á parte de facer elaboracións que sexan innovadoras cremos que é moi importante e necesario non perder esa transmisión de tradicións que, realmente, é o que nos une á terra", afirma la quesera.

Con su labor no busca solo "a revalorización e dignificación dun produto" sino también "de todo un territorio". "Os que vivimos e traballamos no rural é porque somos apaixonados, cremos nesta forma de vida", asegura. Martín, por su parte, no duda de que el rural "tiene un gran futuro", pero precisa para ello "facilitadores de la administración", personas que, en lugar "de poner pegas", ayuden al emprendedor en su periplo.

En el caso de Quintián, su propietaria no oculta que el mundo del queso la atrapó y que los productos que elabora son una "prolongación" suya. Para su satisfacción, el relevo generacional está asegurado con su hija Alba.

Pretenden desarrollar el queixoturismo

Gandería Quintián no descarta desarrollar el queixoturismo, con visitas a su explotación de leche y a la quesería para finalizar con una cata de sus productos. Aunque en la actualidad ya atiende a las personas que se interesan por conocer su proyecto, su deseo es fijar en el futuro "este tipo de visitas en horario e forma".



Unas 15.000 piezas

La producción actual de queso de estos emprendedores es de unas 15.000 piezas al año. Su intención es crecer primando "a calidade". También están introduciendo la raza parda alpina pensando en los quesos.

José Luis Martín: "El queso es la gran asignatura pendiente de la restauración"

Con más de 30 años de experiencia en el sector, José Luis Martín imparte múltiples cursos y ha asesorado a emblemáticas queserías artesanales.

José Luis Martín. VILA

¿Qué necesita un buen queso?

Es la suma de muchos pequeños detalles. Es la raza, la genética, la alimentación, la higiene, el saber hacer... y sobre todo mucho cariño, mimo y mano de obra. El factor humano es fundamental. La maduración es el 60 por ciento del trabajo y el éxito del queso.

¿Su elaboración es en cierto modo un proceso creativo?

El queso es la alquimia de la leche. Los componentes iniciales de la leche cambian totalmente cuando se transforman en queso. Tienes que estar continuamente observando.

¿Sabemos comer queso?

Depende de las culturas y de las zonas. Sí que es verdad que en los últimos años hay una evolución. Creo que se está creando una cultura en torno al queso, aunque seguimos siendo el segundo país por la cola en consumo per cápita y año, a pesar de tener más de 300 variedades en España.

¿Está suficientemente aprovechado en la gastronomía?

Es la gran asignatura pendiente de la restauración española. Los países que más uso hacen del queso en la cocina son los grandes consumidores, Grecia y Francia a la par, Italia, Gran Bretaña... La tendencia es que la gente que sale de escuelas de hostelería cada vez apueste más por el queso artesano.