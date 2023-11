"Queremos impulsar novas rutas e o turismo de experiencias"

Estreouse en política no 2019 como cabeza de lista do BNG en Samos e, catro anos despois, Chus López ocupa o sillón de alcaldía tras un resultado histórico para o seu partido (tres concelleiros) e un pacto cos dous edís do PSOE.

Primeira alcaldesa de Samos e primeiro goberno do BNG neste concello e na comarca de Sarria. Supón iso para vostede unha presión engadida?

Non, a verdade é que non acostumo a darlle moitas voltas ás cousas. Se me presento fágoo con todas as consecuencias. Era unha posibilidade e agora que entrei afróntoo con ganas e vou intentar facelo o mellor posible. Ao final é un orgullo tamén poder ir rompendo teitos de cristal, pero non te dás conta da transcendencia.

Está sendo como imaxinaba?

Eu, dende logo, ao meterme implícome. Traballo tes moitísimo, pero son consecuente co que decido. O que me sorprendeu foi ter que partir a veces de cero ou de negativo, por exemplo, o ordenador de alcaldía non tiña conectada unha impresora.

Urbanismo: "Estamos estudando facer unha zona para polígono e outra que se puidera urbanizar porque é algo transcendental"

Ten que botar tantas contas cos fondos municipais como botaba na oficina do banco?

Aquí ao final tes que manexar o orzamento enteiro, apúrante moito os vencementos, tes que xustificar as subvencións, cadrar os números… Nas dúas cousas tes que ser moi meticuloso, pero máis responsabilidade tes aquí.

Diría que cambiou en algo Samos con este novo goberno?

Polo menos o que di a xente é que se ve outro ambiente. Hai como máis vida. Volveu haber festa en San Benito, recuperamos a feira de artesanía… Eu creo que nos veciños tamén hai outro ambiente, que cambiou a moito mellor.

Que obxectivo ten a curto prazo?

O que buscabamos era darlle vida ao concello con actividades e darlle prioridade ás necesidades históricas ou cousas que estaban sen facer dende hai tempo, como por exemplo a pista de Portela, e así queremos facer con outras obras Co GDR estamos tamén intentando impulsar a desestacionalización do turismo, facer cousas fóra da tempada de verán para impulsar a restauración e a hostalería non só na época de peregrinos.

En que aspectos ve desaproveitado o potencial de Samos?

Ata o de agora non había actividades. Tampouco se coñecen todos os produtos ou a riqueza natural e de arquitectura. Hai moita xente que non sabe que había unha muralla ou que temos a zona de maior concentración de mámoas do noroeste de España. En Lóuzara temos covas e moita riqueza que está por explotar ou descoñecida.

Que plans ten para cambiar iso?

Queremos impulsar o turismo de experiencia e rutas novas de sendeirismo. Estamos falando con Ergueitas para darlle unha volta á ruta de Fiz Vergara e igual o día de mañá ampliala un pouco. Tamén actividades na natureza, incluso visitas guiadas ás covas… Ter máis oferta en Samos, porque temos moita sorte coa parte de servizos, pero igual o que nos faltaría é a parte de experiencia e que facer. E temos, o que pasa é que temos que ensinala e traballala un pouco.

Potencial: "Moita xente non sabe que temos a maior concentración de mámoas do noroeste de España ou que había unha muralla"

Á marxe do turismo, que idea de Samos lle gustaría construír?

A verdade é que me gustaría que tamén houbera sitio para a xente que quere quedar, incluso tamén para que se instalaran empresas ou polo menos que non marcharan. Esas son grandes carencias.

E que pensa facer nese sentido?

Estamos estudando se habería a posibilidade de facer unha zona que se puidera urbanizar e tamén unha zona para polígono. Agora mandáronnos o borrador do plan básico e é o momento quizais de darlle unha volta. É un reto, pero é algo transcendental para Samos. Ao final é fundamental ter un sitio onde se poidan asentar as empresas e que a xente tamén se poida estabilizar. Algo fundamental é tamén ter unha boa cobertura.

As vivendas comunitarias están no centro da polémica política. Que proxectos teñen para elas?

O que queremos é ter as vivendas o mellor posible. Solicitamos cambiar o uso do apartamento tutelado para telo tamén como vivenda e poder ofertar esas tres habitacións a maiores das 19 prazas das vivendas. O centro da nosa preocupación son os usuarios.

O PP está facendo unha oposición férrea. Esperaban que fora así?

Tiña a esperanza de que fora máis construtiva pero contaba que fora así, desgraciadamente.

A que o atribúe, ao ambiente que se arrastra da precampaña?

Despois de ver os movementos de cambio de partido de dous do PSOE que pasaron á lista do PP e vendo a maneira de actuar na campaña xa te podías facer unha idea. Se xa ves como actúan xa te imaxinas como van seguir actuando.

E como están sendo as relacións cos socios de goberno do PSOE?

Ben, temos unha boa relación e non temos problema. Temos claro que traballamos para conseguir o mellor para o concello.

Levaba pouco no cargo cando sucedeu o crime de Lamas. Diría que foi o momento máis complicado?

Quizais si, porque foi un feito terrible que a ninguén lle gusta que pase e menos no teu concello. Espero que non volva pasar nada disto aquí, e en ningún sitio.

Algunha alegría tamén levaría...

Especialmente cando a xente che di que ve o concello moito mellor ou que levaron alegría cando viron as máquinas por fin traballando... Iso é o que te enche.

En primeira persoa: "Gústame mirarme no espello de meu avó porque era moi boa persoa e comprometido"

Na súa toma de posesión unha das persoas máis contentas era seu avó Ramón...

Faleceu o 26 de setembro (emociónase). Pero feliz, porque o puido ver. Tiña 88 anos. Hai que agradecer que puidera velo, que o vivira e que estivera ben ata o final.

Bota algo en falta da súa vida anterior a ser alcaldesa?

Ter máis tempo libre, pero tamén entendo que ao principio lle teño que dedicar moitas máis horas. Ao final se eres responsable e queres cumprir, pois dedícaslle moito.

Que fai no seu tempo de ocio?

Viaxar, pasar tempo coa xente que quero… Desfrutar do tempo libre porque son consciente que é o máis valioso que temos.

Ten algún destino pendente?

Escapo a calquera sitio, aínda que sexa cerca.

Cando vén xente de visita, a que lugar de Samos a leva sempre?

A comer, dende logo, a calquera dos sitios que temos. Tamén pasear na zona arredor do mosteiro e a Lóuzara polas paisaxes.

Estivo nun grupo de música, non?

Ía a clases de pandeireta. Hai anos tocamos en Triacastela e aquí.

Pensa retomalo?

Quería, pero ás veces é complicado cadrar horarios.

En que espello lle gusta mirarse?

Meu avó, evidentemente, porque era moi boa persoa e moi comprometido coa xente, cos veciños e coas cousas que estaban ben.