Quejas vecinales por el uso de lodos para abonar varias fincas en O Páramo

Vecinos de Paredes, en la parroquia de Sa (O Páramo), denuncian el uso de lodos para abonar fincas. Hasta el lugar acudieron este miércoles Guardia Civil y Seprona.

Residentes en el núcleo aseguran que el pasado jueves y este miércoles una explotación ganadera echó lodos en cuatro parcelas "habendo pozos potables cerca e sen gardar as distancias". Alegan que no se pueden echar a "60 metros" de casas y a "10 metros de regos". En este caso hay cerca una vivienda y un regato, el cual desemboca en el río Neira. Temen los efectos de los lodos y que terminen en los cauces y pozos. "Colindan con outras fincas e tamén as contaminarán, hai fauna, paxaros que van picando niso... Din que pasarán 30 anos para que se limpen os terreos desos lodos", afirman.

Estos tienen "substancias tóxicas, levan elementos químicos, metais, e tardan montón de anos en desaparecer", insisten los denunciantes, quienes están "moi preocupados pola contaminación". Además, se quejan de que el olor es "insoportable". "Non podemos abrir as ventás, tivemos que pechalas, e dá picor de garganta", señalan.

La Asociación de Veciños Paredes-Pico respalda a los denunciantes y este martes convocó una reunión ante la problemática para solicitar a los propietarios de las fincas que no continuaran abonando con lodos. Sin embargo, "seguiron botando hoxe (por este miércoles)", se quejan.

Por ello, comunicaron la situación a la Guardia Civil y el Seprona, que se desplazaron este miércoles al núcleo. Los agentes comprobaron la documentación sobre los lodos y el vehículo que los transporta, tras lo que la explotación ganadera pudo continuar abonando las tierras con este producto.