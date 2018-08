Quejas vecinales por el mal estado del vial de Toldaos a Seteventos

Los vecinos de Toldaos (Láncara) reclaman al Ayuntamiento de Sarria que repare unos 300 metros de la carretera que une esta parroquia con Seteventos.

Esta vía discurre por los dos concellos y, según residentes en Toldaos, el tramo perteneciente al municipio de Sarria se encuentra "intransitable" desde hace unos "cinco anos".

Denuncian que en unos 300 metros de la carretera hay un gran número de baches y en algún punto el firme está completamente levantado. Los turismos "xa empenzan a botarse a un lado ou outro" para evitarlos, aunque así "comen a carretera nas beiras", afirman vecinos. Estos dan un rodeo de "cinco quilómetros" para evitar discurrir por la vía.

Ante el estado que presenta "pinchan e rebentan rodas de coches de remolques de tractores e turismos xa arrastran na carretera", se quejan los vecinos de Toldaos. "Xa tivemos que levar a aliñar as rodas dos coches varias veces", añade uno.

CAMIONES. Aseguran que en la localidad hay varias ganaderías y que algunos tráileres ya no quieren desplazarse al lugar por las "dificultades" de paso. "Non queren vir porque rebentan unha roda e custa máis arranxala do que gañan nos portes. Hai uns tres anos veu un porte de herba a miña granxa e dixo que non volvía polo estado da carretera", afirma un ganadero.

Según explican, esto lleva a que algunos vehículos pesados opten por descargar la mercancía en otra vía y evitar así circular por esta.

Dicen estar ya "fartos" del mal estado de la carretera, por lo que reclaman que el Ayuntamiento sarriano arregle este tramo, que "non custará moito" al ser tan solo unos 300 metros. Aseguran que desde el Concello echaron gravilla y vecinos escombro, aunque ya se volvieron a crear los baches.