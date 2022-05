Quejas vecinales por el estado de deterioro de la vía de Calleiros

Unos vecinos de la parroquia de Goián, en el ayuntamiento de Sarria, denuncian que la carretera de Calleiros se encuentra "intransitable" y demandan que se proceda a su arreglo.

Según indican, desde hace algo más de un año se encuentra cortada al tráfico la vía de acceso a la localidad de Goián. Esto se debe a las obras del desdoblamiento del corredor y construcción de la primera fase de la autovía Nadela-Sarria, que afecta a un tramo de 11,5 kilómetros, entre los enlaces de A Pobra de San Xiao-O Páramo y Sarria-centro. Esta actuación se encuentra en marcha desde noviembre de 2020 y se prevé que esté finalizada en otoño de este mismo año.

Estado de la pista de Calleiros. EP

Ante el cierre del vial de Goián los vecinos se ven obligados a emplear la pista de Calleiros, que parte de la antigua carretera de Nadela-Sarria (LU-546). Circular por esta vía les supone, además, dar un rodeo de unos dos kilómetros, calculan.

Ahora esta pista soporta "moito" tráfico, pues, además de dar servicio a Goián, es utilizada por los conductores para dirigirse, por ejemplo, al núcleo sarriano de Ortoá o a pueblos del vecino ayuntamiento de Paradela.

Grandes baches

La pista se está "desfacendo", se quejan, y ya en el cruce con la LU-546 presenta varios baches. En otros puntos estos ocupan prácticamente toda la calzada y los conductores no pueden esquivarlos. "É imposible non pillar unha fochanca e se chove faise un barrizal", aseguran unos afectados. Están, dicen, "fartos" por la situación, pues "non hai por onde pasar".

Ante el estado que presenta algunos vecinos de la zona ya optan por emplear el vial del núcleo de Tremeado, pero se temen que ocurra lo mismo que con el de Calleiros y acabe intransitable. "Estase tamén desfacendo", afirman.

Por ello, los usuarios solicitan que se procede a la reparación del vial de Calleiros y esperan que la apertura de la carretera de Goián esté próxima.