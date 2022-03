Quejas por el mal estado del vial de acceso al núcleo samonense de A Balsa

El estado que presenta el vial de acceso al núcleo de A Balsa, en la parroquia samonense de Freixo, provoca quejas, de las que también se hizo eco el grupo municipal del PP.

La formación, que encabeza José Fernández, demanda el arreglo de este camino, pues el pueblo está "sin acceso".

Un vecino, Manuel Celeiro, cree que será "das únicas aldeas" de la provincia que no disponen de un vial alquitranado. El de A Balsa se encuentra en tierra y, cuando llueve, el agua arrastra el firme provocando baches. Los propios vecinos, dice, se encargan de tapar los agujeros para permitir el paso de vehículos al núcleo, donde hay una única casa habitada.

También existen quejas por los árboles que "invaden" el camino y Celeiro explica que él mismo dañó la cabina de su tractor al golpearla con un ejemplar.

Este samonense asegura que presentó un escrito en el Concello en el año 2009 por los árboles y el mal estado del firme de la pista. El asunto también fue llevado a un pleno por el BNG. Sin embargo, por ahora no se arregló la vía. "Dixeron no pleno que non sabían nada das árbores e que non había anchuras para asfaltar, pero hai outros camiños máis estreitos no municipio que se pavimentaron", señala.

El vecino apunta que "quen non coñeza o sitio non entra" por el vial y tampoco podrían acceder, por ejemplo, los bomberos en el caso de producirse una emergencia. En algunos puntos está prácticamente intransitable a causa de los grandes baches.