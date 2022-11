Una pareja de Sarria que va camino de los 90 años de edad fue la protagonista de un suceso con final feliz que tuvo lugar el pasado martes en la capital lucense, donde el anciano se desorientó y no era capaz de regresar a la clínica dental en la que había dejado a la mujer. Estuvieron perdidos en la ciudad alrededor de dos horas, hasta que la Policía Local propició el reencuentro. "Pasamos un mal rato", confiesa el hombre, que se muestra "muy agradecido" a los agentes por la ayuda prestada.

Tal fue su alivio y el de su pareja que este jueves, instalados de nuevo en su domicilio del casco urbano de Sarria, aseguraba que incluso "les pagaba" con gusto y los "invitaba a café porque lo merecían por lo que hicieron conmigo".

Su historia comienza el martes, a primera hora de la mañana, cuando toman un taxi para acudir a Lugo, donde la mujer tenía cita con el dentista. Llegaron sin problema a la clínica pero, una vez allí, les indicaron que necesitaban mascarilla para entrar.

Dos mascarillas

"Salí a buscar una farmacia a bastante distancia y no conozco bien Lugo", explica el hombre, de 89 años, que después cayó en la cuenta de que casualmente llevaba una mascarilla en el bolsillo. Tras hacer la compra, la cabeza le jugó una mala pasada cuando pretendía regresar a la clínica con una mascarilla para él "y otra para la señora" que, según dice, tiene su misma edad y "está malita de las piernas".

"Estuve mirando por un lado y por el otro, y me perdí de camino. Me faltó la mente y no encontraba el sitio del que había salido", resume el anciano, quien atribuye el despiste a un golpe que sufrió hace años en la cabeza y que motivó que en otra ocasión se desorientara también en Sarria.

Así permaneció en Lugo durante un tiempo que no puede precisar con exactitud hasta que encontró una patrulla de la Policía Local de esta ciudad. "Me dijeron que subiese al coche y recorrieron mucho conmigo, por un lado y por otro" hasta que le pareció identificar una calle por la que había pasado antes.

Según la Policía, recogieron al octogenario, desorientado y sin teléfono móvil, poco antes de las once de la mañana en la Rúa Nova tras recibir una llamada alertando de la presencia de una persona de avanzada edad que parecía perdida. Tras recorrer junto a él varias calles, fue junto al Ayuntamiento donde el hombre reconoció la zona, por lo que se bajaron del coche y lo acompañaron a pie por la Rúa da Raíña. En ese momento, otro agente que estaba de servicio en la Praza de Santo Domingo informó por radio que una señora estaba buscando a su marido, lo que ya propició el reencuentro entre ambos.

"Mi señora pasó un mal rato cuando yo le falté. Luego le vino la vida otra vez", relata este vecino, que también sufrió momentos de angustia hasta el feliz desenlace. "Suerte de la Policía", dice.

Reencuentro

El octogenario no oculta la felicidad que les invadió tanto a él como a su pareja cuando al fin pudieron reunirse de nuevo y regresar a su hogar tras ser recogidos por un familiar. "Llevamos mucha alegría, la verdad que sí", afirma.

EMOCIÓN. Y lo ratifican los agentes de la Unidad Territorial de Policía de Barrio que realizaron este servicio. "Se reencontraron felizmente, visiblemente emocionados y respirando aliviados al borde de las lágrimas", destaca la Policía Local de Lugo.