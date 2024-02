Que foi das fábricas de galletas en Sarria?

Hai xa algo máis dun século que Sarria comezaba a acoller as primeiras fábricas de galletas na localidade, un fito que deixou un gran legado tras de si na industria e no comercio da vila, onde, a pesar de non conservarse en activo ningunha das instalacións de antaño, o certo é que o doce segue a ser un dos grandes protagonistas da gastronomía e mesmo da cultura local.

A industria do doce, que comezou a expandirse nos anos 20 na vila, tivo un papel moi importante no municipio grazas ao auxe do ferrocarril en 1880 en Sarria e tamén na Pobra de San Xiao. Ese foi o punto que marcou un antes e un despois na localidade e é que, tal e como indica a guía sarriá Silvia Mondelo, "en 1935 constatouse que, das once fábricas de galletas que había por aquel entón en toda Galicia, oito delas estaban rexistradas en Sarria, así que os sarriaos sempre fomos coñecidos pola nosa herdanza lambeteira", asegura.

A día de hoxe a localidade conta coa famosa torta de Sarria ou mesmo a panadería Pallares, que abriu as súas portas en 1876, e que, ademais de pans, tamén destaca por unha gran cantidade de súas receitas doces de toda a vida.

Pero se presta un pouco de atención, o certo é que a vila aínda conserva certas pistas dalgunhas das edificacións nas que se asentaron estas fábricas. É o caso de La Dulce Alianza, fundada polos irmáns Manuel e Néstor González, situada na Rúa Porvir, onde aínda se conserva un pouco o rótulo da fábrica.

Propiedade local. La Dulce Alianza | A Rúa Porvir de Sarria aínda mantén os rótulos da fábrica de galletas La Dulce Alianza, fundada polos irmáns Manuel e Néstor González, unha das que contaba con máis empregados.

Tal e como indica o investigador e historiador local Xaime Félix López Arias as dúas casas fronteiras á Rúa do Porvir, a grande nave industrial (onde estivo a Carpintaría e Ebanistaría Cabanas) e edificios anexos son na actualidade propiedade do Concello de Sarria, logo de que esta fose herdada por Xosé Sánchez Arias tras o abandono da actividade produtiva de Néstor González a causa de complicacións económicas. Aínda que, como sinala Silvia Mondelo, "a ideoloxía progresista do fundador tamén xogou un papel importante naqueles tempos".

Na Rúa da Liberdade pode observarse a día de hoxe unha casa con galería e a ampliación moderna do que foi a fábrica de galletas La Ideal ou Basilio Barreal, que funcionou ata os anos 70, sendo a que estivo máis tempo en funcionamento, e que ata hai uns anos funcionou como un supermercado na localidade, como explica Xaime Félix López Arias.

Casa e antigo súper. Basilio Barreal | A fábrica Basilio Barreal ou La Ideal, que foi a que máis tempo estivo en activo, é hoxe unha casa con galería e ao lado, onde fixeron a súa ampliación, acolleu logo un supermercado.

A vila tamén contou coa fábrica El Buen Gusto na travesía da Igrexa e Fulgencio González, coñecida polo seu "postre madrileño", situada na céntrica Rúa Diego Pazos, ou La Nueva Industrial en Músico Chané.

Outras zonas

O historiador local tamén sinala que a Rúa Maior non se quedaba atrás, xa que, no que hoxe é o Mesón Tapas, situado en fronte do edificio do concello, situábase a fábrica La Sarriana, xa establecida en 1903 e propiedade de Casimiro López, onde facían desde roscas de voda ata bolos suizos, rosquiñas anisadas e ata melindros, entre outras especialidades.

Mesón Tapas. La Sarriana | Onde hoxe se atopa o mesón Tapas, un dos locais sarriaos máis frecuentados polos peregrinos, situouse anteriormente a fábrica La Sarriana, propiedade de Matías Loureiro Alvaredo.

E A Pobra, beneficiada tamén polo servizo do ferrocarril naqueles tempos, contou coas fábricas Invasa, Rubianes e La Aldeana, que tamén gozaron dun gran prestixio autonómico e nacional.

Cada unha garda a súa historia, algunhas delas permanecen máis intactas e outras están reconvertidas en novas edificacións. Pero o certo é que moitos sarriaos mantiveron en pé dalgunha forma o seu legado.

'¡Viva el caudillo!', un dos reclamos máis empregados

O historiador local e avogado Xaime Félix López Arias, que conta con moita documentación da época sobre estas fábricas, indica que a publicidade das mesmas xogaron un papel importante na época para darse a coñecer e expandir as súas ventas.

Algúns dos reclamos máis empregados na súa publicidade eran frases como ¡Viva el caudillo! ou ¡Arriba Franco!, pois a maior parte da súa actividade tivo lugar durante o réxime.

Algunhas das fábricas funcionaron ata os anos 80, cando se disolveron de forma definitiva na vila, aínda que algunhas mantiveron tendas físicas.