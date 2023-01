El puente sarriano de los mil avatares

Noticia de El Progreso de enero del año 1973. EP

No llega a los 50 metros de longitud y es de uso peatonal, pese a lo cual el puente de O Toleiro ha hecho correr ríos de tinta a lo largo de sus 142 años de existencia. Convertido en un símbolo de la resistencia al plan de encauzamiento del río Sarria, su pavimento de madera acaba de ser sustituido por hormigón debido al deterioro que presentaba y que no es nada nuevo en la historia de una infraestructura que se ha visto envuelta en mil avatares.

Hace justo 50 años, el 25 de enero de 1973, el diario El Progreso ya recogía en sus páginas una información de Víctor López Villarabid dando cuenta del mal estado que presentaba el puente de O Toleiro y que hacía necesaria una reparación urgente.

"El puente está ahí, sería particular efectivamente, pero el servicio que hizo y sigue haciendo es muy importante", señalaba el corresponsal, que acompañaba la noticia de una fotografía de la pasarela con sus tablas de madera destrozadas al tiempo que se preguntaba qué ocurriría si alguien llegaba de noche e intentaba cruzar sin conocer su deterioro.

"Por otra parte, si no hay quien lo arregle que se retire. Unos metros más abajo está el de la carretera de Samos. Esto no es muy fácil que suceda ya que se tendrá en cuenta el buen servicio que hace, así como el que se le impuso hace poco, ya que la columna que se ve en su parte lateral izquierda corresponde al servicio de la nueva traída de aguas que abastece toda aquella amplia zona de la carretera de Samos. Con lo difícil que resulta en estos tiempos construir pasos sobre el río, nos suponemos que no se permitirá su destrucción", decía al artículo.

La historia se vuelve cíclica y justo medio siglo después el puente de O Toleiro sigue siendo noticia porque en este mismo mes de enero se han ejecutado obras para retirar el suelo de madera que tenía desde el año 2014 y que estaba tan dañado que suponía un peligro para los usuarios. Se ha sustituido por hormigón aligerado con arlita, en una actuación que tuvo con un coste para las arcas municipales de unos 42.000 euros.

Desde el siglo XIX

La historia de este puente se remonta a 1881, según el investigador sarriano Xaime Félix López Arias, Arlindo. Tal y como explica, unos años antes, en 1879, el vecino Jesús Carreira Carrete, casado con María Dolores López López, presentó ante el Gobierno Civil un proyecto para reedificar el molino de O Toleiro, de su propiedad, y construir "un pontón de madeira para o servizo do insinuado artefacto".

El 1 de septiembre de ese mismo año se abrió un plazo de 30 días para que las personas que se pudieran considerar perjudicadas por ese proyecto presentaran reclamaciones. "No Boletín Oficial da Provincia de Lugo do 11 de setembro do 1880 publicouse a resolución da sección de Fomento da oportuna autorización das obras do muíño e do pontón riba do río Sarria, condicionada a que na presa antiga só se podían facer obras de reparación, sen variación de altura, e a súa coroación tiña que ser sempre horizontal. A concesión era de 400 litros por segundo e o titular tiña que presentar un modelo para medila. A auga só se podía destinar a usos do muíño e tiña que ser devolta ao río polo antigo rairo", recoge el investigador. Según comenta, el dueño del molino también tuvo que ponerse de acuerdo a hora de construir el puente con Antonio González, de la finca colindante.

Dado que las obras debían comenzar en el plazo de un mes y estar finalizadas en medio año, Arlindo data la construcción de aquel pontón de madera en el primer semestre de 1881. Por su parte, en 1915 el molino fue acondicionado para producir electricidad, "baixo da razón social Eléctrica do Toleiro (actividade promovida por Antonio Martínez Rodríguez, de Ferreiros, en Paradela), abandonada poucos anos despois diante do maior pulo da Eléctrica Sarriana de Xosé Antonio Gayoso, coa que non podía competir", añade.

El puente de O Toleiro fue propiedad de los sucesivos dueños del molino y todavía muchos vecinos recuerdan las dificultades para pasar por su deteriorado tablero de madera, encaramándose incluso a la canalización del agua.

A finales de los 90 del pasado siglo pasó a ser de titularidad municipal, de forma que el Concello lo dotó de una plataforma de cemento, con prolongación sobre el denominado Pontigo do Rairo.

Derribo en 2014

Aquella infraestructura estuvo en pie hasta 2014, cuando se inició el polémico plan de encauzamiento del río Sarria, que consideró el puente de O Toleiro como uno de los mayores obstáculos al flujo del agua, por lo que programó el derribo de sus dos pilares de piedra y la construcción de una nueva pasarela peatonal, de 46,8 metros de longitud, hormigón blanco y un solo apoyo.

Demolición de la pasarela. AEP

Los opositores al encauzamiento, organizados en la Plataforma Sarriana polo Río, protestaron contra el derribo del antiguo puente con cuatro lanchas neumáticas que les permitieron llegar hasta la pasarela y atarse con cuerdas a sus pilares, frenando las obras durante unas horas. Pero la actuación continuó y, tras nueve meses, fue inaugurada en diciembre de 2014 y bautizada popularmente como el Ave o la Maseira.

Esta infraestructura fue diseñada para una vida útil de cien años, aunque soporta mal los efectos de la humedad. Tras el reciente cambio de pavimento, el Concello prevé dotarla ahora de una capa de resina para darle un acabado similar al paseo del Malecón.

Una delimitación que marcaba la ruta por O Toleiro

Situación actual. VILAS

El puente de O Toleiro se vio envuelto en otra controversia en 2010, cuando la delimitación del Camino Francés realizada por Patrimonio señalaba que la ruta principal entraba por Vigo de Sarria para continuar por Calvo Sotelo y salir a la calle Toleiro, Diego Pazos y Benigno Quiroga, en lugar de discurrir por la Rúa Peregrino y Ponte Ribeira, lo que movilizó a vecinos y Concello en defensa del trazado "histórico", que finalmente se mantuvo.

Arlindo recordó que el Camino pasa por Ponte Ribeira desde el siglo XII y atribuyó aquel episodio a "mentes iluminadas" de Compostela. "Ese intento no que tamén metían o Camiño polo Rego de Vigo non deu froito. Triunfou a idea de que os peregrinos non levaban foles de gran para moer no Toleiro", dijo el investigador.