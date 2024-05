Pucheros gallegos con acento sarriano en Malasia

En un viaje por el continente asiático el chef de Sarria Víctor Hugo Soares aterrizó en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, donde, casualidades de la vida, un restaurante español buscaba un jefe de cocina. Así el joven terminó dirigiendo los fogones de Bocado Restaurant, un establecimiento de una importante compañía malasia, Cinnamon Group, en el que quiere potenciar la gastronomía gallega.

El chef trabajó durante un año en Suiza, pero quiso, junto a su pareja, conocer mundo. En el país helvético estaba "encantado", pero quería "nuevos retos y más en otro país, y ahora toca otro continente". Busca "viajar de joven todo lo que pueda, aprender gastronomía de otros países me va a ayudar", afirma este sarriano de 23 años. Con esa filosofía se fueron a Bali, aunque a los dos meses tuvieron que salir al finalizar el visado. Querían trasladarse a Filipinas, aunque no pudieron también por cuestiones de la visa. "No sabíamos a donde ir", asegura. Y terminaron en Kuala Lumpur.

El Bocado, un restaurante de gastronomía española

Curiosamente un restaurante de gastronomía española buscaba jefe de cocina, oferta de la que Víctor Hugo Soares supo a través de una empresa reclutadora de talentos de Madrid, Baya Talent, que lo puso en contacto con Cinnamon Group. Se trata de "uno de los más importantes grupos hosteleros de Malasia" y solo en Kuala Lumpur dispone de 23 restaurantes, algunos en la guía Michelín, explica.

El mánager de la compañía se interesó por su perfil y lo invitó a conocer el establecimiento. "Me llevaron a hablar con el chef del restaurante peruano que tienen para convencerme", cuenta el sarriano, quien, después de pensárselo bien con su pareja, firmó el contrato.

La principal razón para aceptar esta oferta a más de 12.000 kilómetros de su tierra es "defender en el extranjero la gastronomía española", que "no es tan conocida de momento como puede ser la francesa o italiana".

"Un reto" para Víctor Hugo Soares

Además, el trabajo supone "un reto, lejos de casa, en un país nuevo y tan diferente", afirma este sarriano, quien estudió en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago, y un máster en dirección hostelera de alimentos y bebidas en Suiza.

Desde el pasado día 1 es el executive chef o jefe de cocina de Bocado Restaurant, situado en "un barrio residencial de alto nivel" y en el que dirige un equipo de "23 personas". Reconoce que es "complicado", pues en Suiza estaba al cargo de ocho. Con ellas se comunica en inglés, aunque confía en aprender "poco a poco" el malayo. "Dicen que es muy fácil".

Pulpo, centollo... y queso San Simón

El establecimiento ofrece tapas, paellas, pescados, mariscos o carnes. Víctor Hugo Soares quiere introducir "más comida atlántica, cocina gallega". En sus fogones ya se pueden encontrar productos de la comunidad, como "pulpo gallego, percebes, pimientos de Padrón o queso San Simón, por ejemplo, y vinos albariño, mencía y del resto de España".

"En Bocado queremos 100% producto español para diferenciarnos y lograr ser el mejor restaurante español de la ciudad", afirma el joven, quien pretende introducir platos como empanada, pulpo á feira, centollo o zamburiñas. "En general todo lo que sea marisco gallego creo que será bien aceptado", considera.

El establecimiento, que lleva cerca de dos años abierto, atiende a 120 comensales al día. Acuden "gente de negocios, políticos o empresarios muy importantes de Malasia". Este tipo de cliente "no suele abrir la carta, pide especialidades". A los asiáticos, además, "les gusta mucho interactuar con el chef, como soy expatriado lo ven como un lujo, les gusta que salga a la sala a explicar los platos".

Víctor Hugo Soares está muy contento con el trabajo, en el que le ofrecen unas condiciones "fantásticas" y todo fueron facilidades. La compañía le tramita la visa, le busca trabajo a la pareja del sarriano y le proporciona un apartamento en la misma calle del restaurante. Por ello, por ahora todavía no conoció mucho de Kuala Lumpur, una ciudad "muy moderna y llena de actividad".

El país y su gente es "muy diferente" a España, aunque afirma sentirse muy acogido. "Es muy hospitalario", señala. También es muy distinto su clima, que es "tropical, con 28 grados, no hay cuatro estaciones, es muy húmedo y te puede caer de repente una lluvia torrencial". "En casa tenemos cinco aparatos de aire acondicionado porque si no...", apunta el joven.

El sarriano tiene contrato en Malasia por dos años y en 2026 tomará la decisión sobre el próximo destino al que lo llevará su pasión por la gastronomía. ¿Cuál será?