O público elixiu cos seus votos os seis bares finalistas do Tapicheo de Sarria

Os clientes da décima sexta edición do concurso de tapas de Sarria, o Tapicheo 2023, elixiron cos seus votos os seis establecementos finalistas, outorgando a puntuación máis alta á proposta do bar Barullo, seguido do hotel Alfonso IX, a cafetería bar Cubano, a cervexaría pub Don Pepe, o restaurante Camping Vila de Sarria e a cafetería Santiago.

O Tapicheo foi organizado polo Concello, que agradeceu a hostaleiros e clientes a participación nun certame que se desenvolveu entre os días 5 e 9 en 19 locais, con grande afluencia de persoas de Sarria e doutros municipios.

Coa súa votación situaron como primeiro finalista o bar Barullo, coa proposta Consentir, que tiña como ingrediente principal carne de tenreira con produtos galegos.

En segunda posición escolleron o canelón de cabaza recheo de txangurro e berberechos do Alfonso IX e, deseguido, o Crunchy pork con falso tartar e tzatziki do Cubano. Tamén tiveron moi boas puntuacións o Timbal de carrillera de magosto do Don Pepe, a tapa presentada co nome Hamalafaja do Camping e as delicias de pescada con boletos de Santiago.

Entre todas elas, un xurado profesional fará unha degustación nos vindeiros días, da cal sairán as tres gañadoras, que recibirán os seus premios na gala da hostalaría da comarca de Sarria.

Pola súa banda, as persoas que cumprimentaron correctamente as tarxetas de votación entrarán a vindeira semana nun sorteo de varias ceas e outros obsequios e, aquelas que percorreron os 19 bares, optarán a unha viaxe.