El PSOE sarriano pedirá la expulsión de Pilar López del grupo municipal

Las reacciones en el PSOE de Sarria no se hicieron esperar después de que el martes sus dos concejales se opusieran al presupuesto del Ayuntamiento en contra del acuerdo de la ejecutiva local, que había aprobado apoyar las cuentas. La formación celebró una reunión en la noche de ayer en la que acordó solicitar la expulsión del grupo municipal de la portavoz y exalcaldesa, Pilar López, quien pasará a ser no adscrita.

De esto deberán dar traslado al Ayuntamiento y confían en que sea rápido el trámite. Asimismo, en el encuentro abordaron la posibilidad de abrirle un expediente al edil Diego López, aunque en su caso se alargaría en el tiempo.

El PSOE sarriano aseguró, después del voto en contra de las cuentas, que "está máis que comprobado que non concordan cos ideais políticos deste partido facendo uso do seu voto de maneira persoal e en beneficio propio, non en beneficio da cidadanía á que representan e pola que foron elixidos".

La ejecutiva quiere que "se deixe de facer esta política nefasta para os cidadáns, á que nos teñen habituados". Por sus actitudes, añadió, "fannos entender que están máis a percibir as retribucións por asistencia a plenos e a comisións no nome do partido que a poñer por encima das siglas os intereses dos cidadáns, que para iso foron elixidos".

Las discrepancias entre los socialistas sarrianos son patentes desde hace tiempo, yendo por un lado la ejecutiva local y, por otro, los concejales. El voto en contra del presupuesto, que no llegó a salir adelante con la oposición también de PP y Benjamín Escontrela (Galicia Sempre), fue la gota que colmó el vaso y llevó a que desde la ejecutiva tomaran medidas.

"Disciplina de voto".

La portavoz, Pilar López, se dio de baja como militante de los socialistas en mayo del pasado año, después de que la agrupación le abriese un expediente debido, según la formación, "ás súas reiteradas faltas aos estatutos deste partido". Continuó desde entonces como portavoz porque, afirmó el PSOE sarriano, es el grupo político el que decide quién ocupa este cargo y es también decisión de este el cambio de dicha situación. En cuanto a Diego López, aseguró que es militante, por lo que él "si rompeu a disciplina do voto".

Los socialistas de Sarria recordaron que la ejecutiva local decidió apoyar el presupuesto del Ayuntamiento después de mantener el pasado día 30 una reunión con representantes de los trabajadores municipales, en la que les expusieron sus motivaciones para pedir el voto a favor del PSOE. Tras dicho encuentro, la ejecutiva decidió por "unanimidade" apoyar las cuentas y "ese mesmo día envíaselles aos concelleiros o acordo tomado pola executiva para que así o fagan efectivo no pleno", lo que los ediles niegan.

El partido volvió a defender que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es "un gran paso cara adiante" en cuanto a los derechos de los trabajadores del Ayuntamiento y "unha tarefa pendente" desde hace muchos años. Pidió "disculpas" a los empleados por no aprobarse las cuentas, pues "sabemos que a RPT era moi importante para eles despois de tantos anos de loita, empetizamos con eles e tamén nos sentimos traizoados por aqueles que din que nos representan, pero que en realidade se representan a si mesmos utilizando os votos do Partido Socialista".