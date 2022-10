El PSOE de Samos pedirá en el pleno que el bus recoja a una niña en Zoó

El Ayuntamiento de Samos celebrará el viernes un pleno, en el que el BNG presentará una moción demandando la creación de un servicio de madrugadores y el PSOE pedirá que el autobús escolar recoja a una niña en una parada de Zoó.

El alcalde, el socialista Julio Gallego, ya denunció en varias ocasiones que la pequeña, de tres años, no es recogida en la parada estipulada en el núcleo. Por ello, instará en el pleno a la Consellería de Educación a "recoller a pequena e se dote dun bo servizo de transporte escolar ao rural, xa que estamos vendo que é moi deficiente, especialmente no concello". La moción, dijo, será enviada a la delegación territorial y a la Consellería y el Ministerio de Educación para que conozcan "como se discrimina ano tras ano aos nenos do rural, que deberían ter os mesmos servizos que os das cidades".

Por su parte, la portavoz del BNG, María Jesús López, reclamará al Ayuntamiento la puesta en marcha de un servicio de madrugados en el colegio para "favorecer a conciliación da vida laboral e familiar".

En el pleno preguntará cuándo abrirá el museo del monasterio, por qué el Concello no contrató en verano a un técnico de turismo, si robaron en el colegio y si este curso se promoverá alguna actividad. Además, pedirá el arreglo de la barandilla del puente del vial de Sancovade.