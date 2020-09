El PSOE reclama en el Parlamento la reapertura del centro de salud de Oural

El grupo socialista reclama en el Parlamento gallego la reapertura del centro de salud de Oural (Sarria), cerrado desde el año 2011.

La secretaria provincial del PSOE y diputada autonómica, Patricia Otero, señala que este ambulatorio atendía a cerca de 1.200 personas, dado que no solo prestaba servicio en Oural sino también a ocho parroquias del entorno.

"O peche sorpresivo deste centro, no 2011, polo Goberno de Feijóo converteuse noutro claro exemplo do desmantelamento da sanidade pública por parte do PP", afirma Otero, para quien la reapertura contribuiría "a garantir a correcta atención primaria en Sarria".

La diputada mantuvo una reunión para tratar este y otros temas con el secretario general de la agrupación socialista de Sarria, José Manuel López Torre, y el secretario de organización, José Luis González.