El PSOE presenta en el concello de O Páramo una candidatura renovada

El PSOE presenta en O Páramo una candidatura renovada, que encabeza José Manuel Gayoso y que busca "modernizar" el municipio y "situalo onde se merece e poñelo en valor, con servicios e novadas dotacións públicas necesarias para toda a veciñanza".

La número dos de la lista es Marcelina López Fernández, quien en 2015 fue elegida concejala por CxG. Le siguen María José López López, José Antonio Vázquez Meilán, Francisco Rodríguez López, María José Luisa Ramona Valcárcel Fernández, Manuel Pérez López, Eliseo Fernández García y Javier López Zolle. Como suplente figura Sara Fuenteseca Teijeiro.

Entre los objetivos de los socialistas figuran solucionar los fallos en el suministro municipal de agua, ofrecer más servicios y alternativas a los mayores y los jóvenes, el apoyo al sector primario y la mejora de las vías.

José Manuel Gayoso afirmó que colaborará con "todas as administracións públicas para conseguir o apoio institucional necesario e a financiación precisa para afrontar melloras dotacionais no concello, en todos os niveis, e contando sempre coa participación activa das asociacións do Páramo".

El secretario xeral del PsdeG en la provincia de Lugo, José Tomé Roca, destacó "o compromiso co seu pobo" del alcaldable y se comprometió con el candidato a trabajar juntos cuando sea regidor para "dar un novo impulso" al municipio, "coas súas ideas e propostas para impulsar O Páramo".