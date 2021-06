La confusión, que tantas veces ha marcado la política sarriana, volvería a ser un factor importante si se celebrasen elecciones municipales en fechas recientes. Un estudio elaborado por Infortécnica para El Progreso apunta a un crecimiento de PSOE y una posible subida del BNG, ambos hoy en la oposición, pero dentro de una situación de desconcierto para la población por la identidad de algunos políticos y los partidos que representan.

No es de extrañar teniendo en cuenta la división en el seno socialista: por un lado su portavoz municipal y exalcaldesa, Pilar López Yáñez; por el otro la agrupación local encabezada por José Manuel López Torre; y a mayores el actual regidor, Claudio Garrido, quien gobernó durante dos mandatos bajo las siglas de la rosa y hoy lo hace al frente de la agrupación de electores Camiña Sarria, lo que genera despiste en la ciudadanía sobre quién es quién en el partido.

En este escenario, la encuesta de intención de voto otorga el mayor crecimiento en Sarria al PSOE, que pasaría de los dos ediles que tiene ahora a tres o cuatro, igualando así los escaños que obtuvo en 2015 y cerca de convertirse en la segunda fuerza más votada. Pero ello con la incertidumbre de si el resultado arrojado por la encuesta hace referencia al PSOE oficial de López o al oficioso de Garrido.

El estudio de opinión municipal fue realizado durante este mes de junio mediante encuestas telefónicas, en las cuales los entrevistadores pudieron constatar esa "situación algo confusa para la población" en lo referente a la identidad y siglas de algunos de los representantes locales.

El sondeo no refleja grandes cambios en la composición de la corporación, donde PP y Camiña Sarria seguirían siendo los más votados, aunque necesitados de acuerdos para poder gobernar.

Los populares de José Antonio García perderían un edil, pasando de los seis actuales a cinco, y con una gobernabilidad complicada al no vislumbrarse posibles pactos con las otras formaciones, situadas más a la izquierda.

Dos años después de las elecciones, la agrupación de Claudio Garrido, que había sido la lista más votada con solo 316 sufragios por encima del PP, se mantendría estable o con un concejal menos.

Ciñéndose a los resultados del sondeo, y dejando al margen la situación confusa, una hipotética unión entre Camiña Sarria y PSOE rondaría la mayoría absoluta, establecida en nueve concejales. En el escenario menos favorable sumarían ocho ediles, que subirían hasta diez en el más optimista, aunque el enfrentamiento entre sus líderes actuales aleja la posibilidad de llegar a acuerdos.

El socio de gobierno de Camiña Sarria, el médico Benjamín Escontrela, líder de Galicia Sempre, a quien avalaron 554 votos en la cita electoral de 2019, se movería entre el escaño que ostenta en la actualidad o ninguno. En caso de obtener representación, su papel no sería tan decisivo en la configuración de un nuevo gobierno ante la subida de PSOE y las mejores expectativas para el BNG.

La encuesta otorga a esta última formación, encabezada por Efrén Castro, entre 2 y 3 ediles, de modo que mantendría su marca actual con perspectivas de mejora, pudiendo llegar incluso a conformar una mayoría absoluta junto con Camiña Sarria si esta mantuviese sus seis representantes.

indecisos y otros. En todo caso, entraría en juego otro factor importante: el número de indecisos, que podría inclinar la balanza hacia un lado u otro. Casi el 37% de los encuestados no sabe o no contesta mientras que otro 17,2% responde que no votará o lo hará en blanco. Y todo ello sin tener en cuenta la posible aparición de nuevos partidos, habitual en un concello que en 2019 batió su récord con diez candidaturas.

CAMIÑA SARRIA

El retorno de un veterano

Claudio Garrido, quien fue alcalde socialista en los períodos 1999-2003 y 2007-2011, regresó a la política en 2019 como líder de Camiña Sarria tras darse de baja del PSOE y a raíz de desencuentros con Pilar López. Gobierna en minoría junto a Galicia Sempre y en un equipo con caras nuevas.

PP

Un político curtido

El portavoz popular lleva más de 20 años en la corporación de Sarria, donde fue alcalde en dos mandatos (2003-2007 y 2011-2015). Ejerció también como diputado autonómico y provincial, cargo que sigue ocupando. En desacuerdo con Claudio Garrido, ejerce una férrea oposición en los plenos.

PSOE

La rebelión de la discípula

Pilar López se estrenó en política en 2015 de la mano de Garrido, con el cual acabaría enfrentada. Ese año accedió a la alcaldía tras un pacto con BNG y CxG que duró meses y rompieron estos últimos. Fue un mandato muy convulso, con amago de moción de censura. Su postura actual es también totalmente contraria al gobierno.

BNG

La oposición sin crispación

El líder nacionalista encabezó esta candidatura por primera vez en 2015, gobernando en coalición con el PSOE. Diputado provincial en este mandato, en ocasiones se aparta en los plenos de la pinza entre populares y socialistas, en una oposición sin crispación de la que espera buenos resultados.

GALICIA SEMPRE

El médico superviviente

El médico Benjamín Escontrela fue el único candidato, al margen de Camiña, que obtuvo representación en 2019 con una lista independiente (Galicia Sempre). Otras cinco quedaron fuera del Concello y, con ellas, 1.200 votos. El galeno se encarga de servicios sociales y de la residencia.