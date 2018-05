La protectora Huellas de Sarria reúne donativos para un nuevo refugio

SARRIA. La protectora Huellas de Sarria ha iniciado una campaña de recogida de donativos para crear un nuevo refugio de animales en el municipio. La asociación, que lleva tiempo buscando una finca a la que trasladarse, encontró una parcela, pero precisa habilitar la infraestructura necesaria.

En un comunicado, el colectivo expresó su pesar al enterarse de que la Diputación construirá en Monforte un refugio que estaba proyectado en Sarria y que levantó oposición vecinal en O Mazadoiro por su proximidad a la residencia. «A estas alturas lo único que podemos sentir es decepción y tristeza por los perros y por no haber conseguido nuestro objetivo de conseguir un refugio municipal en condiciones. A pesar de haber hecho lo posible, e imposible, cada uno de los 730 días que llevamos al frente de la protectora», dice.

Huellas de Sarria, que lleva dos años haciéndose cargo de los perros abandonados y prestando un servicio municipal «de forma gratuita», asegura que no se «rendirá» y que seguirá adelante con esta labor tras haber encontrado, «en colaboración» con los vecinos, una nueva finca a la que espera poder mudarse «en un breve espacio de tiempo», dejando el taller de empleo de la Rúa do Porvir.

Según indica, el objetivo es prestar la mejor atención posible a los animales (en estos momentos cuida de 44 perros) sin causar molestias a los vecinos. Para ello, ha solicitado un presupuesto en el que se contempla el transporte e instalación de caniles, la colocación de una placa de cemento y otras obras necesarias como una bomba de agua, un tanque o un panel solar, que suman cerca de 12.700 euros. Huellas de Sarria, que desconoce si recibirá alguna subvención para este proyecto, inició una campaña de donaciones (a través de PayPal o una cuenta en Caixa Rural) «para que este sueño pueda llegar a convertirse en realidad». Al mismo tiempo, agradece los apoyos recibidos y anima a todas las personas a echar una mano como voluntarias.

Por su parte, los vecinos del barrio de San Lázaro reclaman al Concello que fije un plazo «preciso, firme e sen demoras nin aprazamentos» para el desalojo de la perrera «ilegal» de la Rúa do Porvir. «Este mes cumpríronse dous anos de actividade nun recinto que estaba previsto como "provisional" e que recibiu varias denuncias e sancións por parte de distintos organismos», indican.

Se congratulan de que la nueva perrera no se construya en O Mazadoiro, pero lamentan la pérdida de este servicio para Sarria dado que «a construción da canceira de Monforte non será inmediata e descoñécese se finalmente o Concello de Sarria se acollerá a un convenio para trasladar alí os cans e gatos que se recollan no municipio». El barrio de San Lázaro denuncia que el peso del conflicto sigue «recaendo» en esta zona y anuncia nuevas denuncias en caso de que el Concello «non cumpra coa súa obriga de suspender a actividade nesta canceira».

También se pronunció sobre este tema Manuel López Pérez, de Treilán, quien insistió en que los vecinos «nunca estiveron en contra de que a canceira se fixera en Sarria, senón da ubicación» y culpó a la alcaldesa «de que o proxecto se leve para Monforte por non buscarlle un lugar idóneo».