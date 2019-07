Las protecciones ante las cigüeñas evitan nuevos cortes de luz en Vilapedre

Desde hace un tiempo en San Miguel de Vilapedre, más concretamente en la carretera LU-546, el paisaje no es el mismo. Ahora, los nidos de cigüeñas compiten con una decena de protecciones, con forma de paraguas metálico, por ser los elementos predominantes en el paisaje sobre los postes de suministro eléctrico de la ruta de Sarria a Lugo.

La finalidad de estos mecanismos es la prevención contra posibles perjuicios que pudiesen ocasionar las aves en los domicilios de los vecinos colindantes, como ocurrió en febrero del pasado año cuando la caída de un nido obligó a cortar la carretera durante dos horas y se movilizaron hasta el lugar la Policía Local de Sarria, la Guardia Civil, los bomberos del parque comarcal y personal del suministro eléctrico.

Algunas vecinas de San Miguel de Vilapedre todavía recuerdan la angustia que sufrieron cuando, tras quedarse sin luz, vieron cómo fuera de sus casas el tendido eléctrico desprendía chispas y ardía. "Sorte que estaba chovendo", rememora una de ellas.

Por ello, aseguran que las medidas se quedan cortas y que deberían aumentar el número de protecciones, "sobre todo enriba das casas", añaden, o en sitios en los que los incendios son más factibles de producirse, "como nas carballeiras", señalando la vecina un nido posado en la copa de un roble. Sin embargo, estas medidas no son definitivas, ya que las cigüeñas pueden anidar en diferentes lugares según la temporada.

Otra vecina de la localidad explica que un problema con menor grado de relevancia es la caída de partes del nido al suelo. El resultado son molestias en la rutina diaria de los residentes de Vilapedre, debido a las grandes dimensiones y al peso, que puede llegar a los cientos de kilos.

ANTES DE LA CRÍA. Las protecciones antiaves (que normalmente instala Fenosa) se colocan en la época previa a la cría de cigüeñas para no ocasionar molestias. Estos animales se incluyen dentro del programa de especies en peligro de extinción y cada día está más perseguida por las autoridades la destrucción de sus nidos, puesto que evitaría la cadena de reproducción.

En Vilapedre son conocedores de esta situación de primera mano, ya que que un vecino intentó retirar un nido del tejado de su casa, porque este le estaba ocasionando desperfectos en el domicilio, y agentes de Seprona acudieron al lugar para realizar las respectivas advertencias.

Un paisaje frecuente a lo largo de la LU-546

La presencia de cigüeñas que anidan en postes de luz y otros elementos es frecuente a lo largo de la carretera LU-546.



Otras localidades que sufrieron casos similares o de mayor envergadura que en San Miguel de Vilapedre, como fue en O Corgo, también disponen de protecciones similares en forma de paraguas metálico.



VALORACIÓN. En el caso de Vilapedre, Amador López, presidente de la asociación de vecinos Penedos do Zorro señala que "desde a caída do niño (en febrero del año pasado) non recordo haber máis problemas".