El Progreso entrega este mércores na comarca de Sarria un especial coas noticias do ano

Os lectores de El Progreso na comarca de Sarria recibirán este mércores día 20, xunto co exemplar do periódico, un suplemento especial de 32 páxinas en cor coas noticias más destacadas que deixa este 2023.

O crime de Samos, o ascenso a Terceira da SD Sarriana, a demolición do edificio de sete plantas da Rúa Calexa ou as obras do tren no túnel de Oural son algunhas das novas que recolle o suplemento, no que tamén ten protagonismo o ano electoral e os gobernos municipais que saíron das urnas no mes de maio.

O especial dedica amplos espazos a todos os concellos da comarca, dende a capitalidade municipal de Sarria ata O Incio, Samos, Paradela, O Páramo, Láncara e Triacastela.

Asemade, recolle unha reportaxe fotográfica sobre o recente concurso de tapas, o Tapicheo 2023, así como un apartado para os protagonistas do ano, entre outros moitos contidos.