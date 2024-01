A programación cultural de Sarria ofrece once eventos ata finais do mes de febreiro

Un total de once eventos conforman a programación cultural do Concello de Sarria ata finais do mes de febreiro, entre os que figuran presentacións de libros, cine, teatro e actos de Entroido.

O primeiro deles será o vindeiro sábado, cunha sesión de contos na casa da cultura ás 20.00 horas a cargo de membros da Asociación de Narración Oral Galega.

Tamén na casa da cultura, a veciña de Sarria Patricia Rivas presentará o día 26 o seu libro La carta que nunca leerás ás oito da tarde, mentres que ao día seguinte será a quenda do espectáculo familiar circense Abracadaver de Dani Blanco, previsto para as cinco.

O domingo 28, ás 20.00 horas, proxectarase a película Matar a un ruiseñor e o día 31, ás 10.30, será a función para centros escolares co título Boa sorte, mala fama.

O mes de febreiro comezará tamén con cine, esta vez infantil, coa película O gato con botas, ás 17.00 horas, o día 3. O desfile de Entroido será en Sarria o día 11, con saída da fábrica Feculera ás cinco da tarde, e seguido o 12 dunha festa infantil de disfraces en La Unión, á mesma hora.

A programación da área que dirixe o concelleiro César No continúa o 16 de febreiro, ás oito da tarde, coa presentación do libro El viaje al fin del mundo, obra do sarriao Manuel F. Rodríguez, nun acto promovido dende a Asociación de Amigos do Camiño na Comarca.

O día 24 volverá o cine para nenos e nenas co título Liga de supermascotas, ás cinco da tarde, e, para pechar o mes, o día 25 Tarabela Creativa ofrecerá unha nova función de teatro, tamén na casa da cultura de Sarria, ás 20.00 horas, da obra Boa sorte, mala fama.