El profesor y escritor Jorge de Vivero será el pregonero de las Feiras de Primavera

SARRIA. El escritor, profesor de literatura y ecologista Jorge de Vivero será el pregonero el viernes, a las 14.30 horas, de las Feiras e Festas de Primavera de O Páramo, que finalizarán el domingo.

El autor lucense toma el testigo del catedrático de Derecho Civil de la Universidade da Coruña (UDC) José Manuel Busto, quien fue el encargado de pronunciarlo en la pasada edición del certamen.

La Asociación de Amigos do Campo da Feira, fundada por Jesús Méndez, eligió a Jorge de Vivero por su amplia trayectoria. Nació en A Coruña, aunque desde su infancia reside en Lugo, ciudad en la que fue profesor de literatura en el instituto Nosa Señora dos Ollos Grandes durante 37 años.

El lucense participó en la fundación de varias entidades ecologistas, como el Colectivo Ecologista Radical (más tarde convertido en Cedenat) y la Asamblea de Grupos Ecologistas de Galicia. Este aficionado a la ornitología también es miembro de Adena desde sus inicios. De Vivero se implicó en el mundo de la política y cofundó Os Verdes, «primer partido político ecologista de Galicia», informó la Asociación de Amigos do Campo da Feira. Fue candidato al Senado y la alcaldía de Lugo, mientras que en las elecciones europeas de 1989 fue número dos en la Lista Verde.

Este colaborador de El Progreso publicó varios libros. Entre ellos figuran As donas do vento -con prólogo de Manuel Rivas-, Eses nobres cazadores, Veciños do home, Un ano nos Ancares o Un ano no Courel, los cuales están escritos en gallego. También editó Naturaleza varia, Paisajes del recuerdo, Tan animales, Ventanas al campo o A veces.

Colaboró, además, con Radio Lugo-Ser y presentó las series de televisión Vinte séculos de noivado y Calendario extravagante.