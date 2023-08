Procesión a toda costa en A Pobra de San Xiao

La capitalidad lancaresa de A Pobra de San Xiao se quedó este lunes sin misa de San Roque, pero la procesión se celebró a toda costa. Una procesión simbólica e improvisada por la comisión de fiestas y un grupo de vecinos tras suspenderse a última hora los oficios religiosos. Denuncian que el párroco los prohibió sin motivo alguno y este argumenta que no contaron con él para su organización y que una persona supuestamente amenazó con tirar abajo la puerta de la iglesia parroquial.

La polémica en A Pobra, que estos días celebró las patronales de San Roque, comenzó ya el domingo. El párroco, Jesús Santiago, se encuentra fuera de vacaciones y la comisión de fiestas contactó con otro sacerdote para que oficiara la misa. Hubo eucaristía, pero no procesión porque las andas para portar los santos se encuentran en un habitáculo de la iglesia que está cerrado y la llave la tiene el cura titular. La falta de procesión generó malestar entre los vecinos, pero esperaban que este lunes, fiesta local en A Pobra, sí se celebraría. Al menos, la misa, porque así lo había comunicado el sacerdote en la eucaristía del domingo, emplazándoles para el día siguiente.

Este lunes varios vecinos se acercaron hasta la iglesia a la hora prevista, pero para su sorpresa no hubo misa ni procesión por orden del párroco. La comisión organizadora decidió entonces realizar una procesión reivindicativa en la Praza dos Labregos a la hora de la sesión vermú. Tenían un pequeño santo restaurado que les había prestado una vecina -y que el día anterior ya había procesionado de forma simbólica un concejal del gobierno- y lo sacaron a hombros por el campo de la fiesta con el acompañamiento musical de un dúo mientras tiraban cohetes.

"Hoxe contabamos con toda a fe ter misa e procesión. A xente está moi desgustada. Sentímolo na alma. Sentímonos mal, sobre todo polo pobo, que non ten culpa de nada. Anunciamos misa e procesión e ao final é unha vergoña, quen perde sempre é o pobo", criticó Neurka Fernández, presidenta de la comisión de fiestas.

Según explicó, desde la organización hicieron "todo o posible" para celebrar los oficios religiosos de San Roque, primero intentando contactar con el cura de A Pobra y después llamando a otros sacerdotes. "Eles estaban dispostos a colaborar. Falamos tamén co Bispado, pero dixo que sen o permiso do párroco da Pobra non podiamos facer nada e este negouse rotundamente. Se non houbo misa foi única e exclusivamente por el, porque alternativas tiñamos", aseguró.

Por su parte, el sacerdote califica la procesión del lunes de "irracional" y propia "dunha película de Berlanga". Según su versión, se fue de vacaciones dejando programada la misa del domingo porque en aquel momento no se sabía si había o no fiestas. Había acordado con el consejo pastoral que los santos solo saldrían en procesión si antes contactaban con él, debido a la puerta de las andas se cerró con llave porque en una boda los asistentes subieron al campanario.

Jesús Santiago alega que la comisión organizó actos religiosos sin consultar con él y saltándose su criterio y el del consejo pastoral. Añade que, "para non crear polémica", autorizó la misa del lunes, sin procesión, pero todo cambió el domingo por la noche cuando le llegó el mensaje de un miembro de este consejo diciéndole que alguien había amenazado con tirar abajo la puerta de la iglesia este lunes si no abrían para la misa.

"Vendo que o ambiente era moi negativo e ante ese clima decidimos que non se podía celebrar a eucaristía", afirma el párroco, quien asegura contar "co apoio explícito do Obispado". El domingo por la noche avisó al alcalde de la decisión y el lunes por la mañana solicitó la presencia de la Guardia Civil junto a la iglesia, donde no hubo ningún tipo de incidente.

El regidor, Darío Piñeiro, también tomó cartas intentando mediar con el sacerdote y con el Obispado, sin éxito. La suspensión de la misa de San Roque sentó muy mal entre los vecinos y algunos incluso se planteaban recoger firmas para quejarse del párroco.

"Non vin isto na miña vida", decía este lunes una anciana. "Estou atónito. Paréceme impropio destes tempos que se impida ter unha procesión, cando houbo anos sen festa de San Roque nos que se celebrou igual a misa e tamén a procesión", apostillaba otro vecino.