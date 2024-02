O problema do patio do Frei Luis de Sarria tratarase nun consello escolar

Un consello escolar abordará a semana que vén o problema do patio exterior do Ceip Frei Luis de Granada de Sarria, logo de que as familias expresasen as súas queixas porque os alumnos de infantil do centro se visen obrigados a quedar nas aulas durante o recreo nos días de chuvia debido a que dito patio non está cuberto.

A xefa territorial e a inspectora do colexio acudiron ao centro o pasado xoves co fin de darlle solución ao problema do tempo de lecer do alumnado de infantil tras as múltiples queixas das familias dos alumnos, que levan tres anos expresando o seu malestar por este tema. Porén, os pais móstranse "escépticos" co asunto, pois aseguran que a xefa territorial recibiu un escrito deles hai máis dun mes e non recibiron resposta.

"Resulta incomprensible a situación cando no centro existen dous ximnasios que permanecen baleiros e pechados durante o lecer, e consideramos unha neglixencia que isto se leve perpetuando durante tantos anos a pesar da insistencia de distintas familias que, curso tras curso, demandamos unha solución á privación dun tempo tan importante para o benestar físico, mental e social do alumnado", indican os demandantes.

Os titores dos alumnos afectados indican que o consello escolar servirá para que "os docentes con representación no mesmo se retraten e saberase se antepoñen os intereses duns poucos ao benestar dos nenos", e afirman que "tamén demostrarán se, unha vez máis, as decisións se toman sen ter en conta o sentir da comunidade educativa e de modo autoritario".

Demandas. Os pais e nais reclaman o dereito de habilitar un dos dous ximnasios durante o lecer dos días de chuvia. Tamén sinalan que o Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica editado pola Xunta asegura que "aqueles espazos que, polo seu uso, necesiten estar diáfanos a maior parte do tempo, tales como salóns de actos, ximnasios, bibliotecas, (...) poderían albergar novos usos cando non están en funcionamento".

Por outra parte, as familias sosteñen que "non aceptamos modificacións horarias dos nenos de infantil, cando hai unha alternativa mellor e moi doada de aplicar, e din que o cambio horario suporía unha "discriminación" fronte ao resto do alumnado do centro, que conta co horario de recreo que o colexio considera idóneo, mentres que un alumnado máis pequeno tería períodos máis longos antes ou despois do lecer.

"Non aceptaremos máis argumentos incongruentes para manter pechados os ximnasios durante o lecer, en vez de destinalos a albergar os nenos máis pequenos", conclúen.