La primera subasta de ganado frisón en O Páramo factura 25.700 euros

El municipio de O Páramo vivió este sábado unas concurridas Feiras e Festas de Primavera, que incluyeron por primera vez una subasta de Africor de ganado frisón, en la que se facturó un total de 25.751 euros.

En la puja se ofertaron 17 animales procedentes de explotaciones de O Páramo, Sarria, Láncara, Cospeito, Barreiros y Pol, siendo vendidos once. Todos ellos fueron adquiridos por ganaderías de la provincia. La subasta alcanzó un precio medio de 2.341 euros. La cuantía más alta pagada fue de 2.700 euros por una res de una explotación paramesa, Queiroga.

Las Feiras e Festas de Primavera incluyeron la tradicional exposición de ganado vacuno, con la participación de unos 180 animales, según cálculos de la organización, que corre a cargo de la Asociación de Amigos do Campo da Feira con la colaboración del Concello. Entre ellos se encontraban ejemplares procedentes de Acruga.

Cerca de una treintena de reses se llevaron premio

En el concurso hubo premios para cerca de una treintena de ejemplares de once granjas de los municipios de O Páramo, Láncara, Samos, O Corgo y Guntín.

En vacas de rubia gallega ganó la explotación Finca Villadangos, seguida de Manuel López Quiroga, José Torrón Vázquez, Santalla, Marcos Ferreiro, Iván Santas López y Antonio Sobrado. Por su parte, en novillas de esta misma raza fueron premiadas las ganaderías Santalla, Manuel López Quiroga, Finca Villadangos, José Torrón Vázquez, Rocas y Ángela López Cornide.

Exposición de ganado vacuno en las ferias paramesas. PORTO

En novillos se reconoció a las granjas de Manuel López Quiroga, Santalla y Marqués. Las explotaciones de Manuel López Quiroga, Finca Villadangos, Pena Guisande y Santalla vencieron en toros de rubia gallega.

El certamen galardonó en vaca asturiana a Antonio Sobrado. También hubo premios para vacas y novillas frisonas, que fueron para cuatro ejemplares de la ganadería Pena Guisande. En la categoría de otras razas fueron reconocidas reses de Antonio Sobrado, Marqués y Rocas.

Desde literatura hasta artesanía y maquinaria

En la segunda jornada de las Feiras de Primavera no solo hubo actividades relacionadas con el ganado vacuno, pues también fue presentado un libro en el consistorio. Se trató de O extraordinario caso do tellado do Xildro, de Celia Díaz Núñez y Susana Díaz Cabot, quienes acercaron al público el proceso de crear esta obra.

Los asistentes pudieron seguir disfrutando de las exposiciones de maquinaria agrícola y artesanía, además de degustar el pulpo.

Las ferias se despiden este domingo con una exhibición de doma, que se celebrará a las 18.00 horas. La orquesta Suavecito cerrará el programa de esta cuadragésima sexta edición de la cita más tradicional de O Páramo.