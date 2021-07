El primer Festival de Narración Oral llenará Sarria de cuentos e historias

Los cuentos e historias llenarán Sarria este verano con la celebración del primer Festival de Narración Oral e Contos, que ofrecerá un total de ocho espectáculos durante los domingos de este mes y el primero de agosto, de la mano de profesionales de toda Galicia y dirigidos tanto a un público infantil como a adultos.

La compañía Feira do Leste organiza este evento, que lleva por título NarraSarria y que cuenta con la financiación del Concello. Según explica el vecino César No, narrador oral y director teatral de esta compañía, el público podrá disfrutar tanto de "historias tradicionais, que pode ser que se foran modificando co paso do tempo, porque a oralidade nos permite tamén crear atmosferas e situacións simplemente coa palabra, como historias reais ou contos máis en-focados a un público infantil».

El paseo del Malecón, la plaza de Juan María López (junto a la iglesia de Santa Mariña) o la Praza da Vila serán los escenarios de las actuaciones, que arrancan el domingo con el actor Santi Prego, con larga trayectoria tanto en teatro, como en series de televisión (Mareas Vivas, Hospital Central o Libro de familia) o en el cine, siendo nominado el pasado año a los premios Goya como mejor actor revelación por su papel de Franco en la película Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar.

Será a las 12.30 horas en el Malecón, donde presentará su pieza O teatro máis pequeno do mundo. "É unha gran sorte poder telo en Sarria. Fainos moita ilusión que veña porque Santi Prego garda moitísimas historias e anécdotas no seu baúl. Que abra aquí ese baúl será algo realmente enriquecedor para todos os que se acheguen a velo", afirma César No.

El sarriano, cuya pasión por la narración oral nació de los cuentos que le relataba su abuela, también actuará el domingo, a las 20.00 horas, en Santa Mariña, junto a Eduardo Is. Su espectáculo, Dous falabaratos e un destino, mezclará historias de humor y picardía.

Ernesto Is regresará a Sarria el 18 para entretener a los más pequeños en el Malecón, a las 12.30 horas, con sus Historias fascinantes de nenos e nenas delirantes. Ese mismo día, en la Praza da Vila, a las 20.00 horas, Lorena Pinheiro hará las delicias de jóvenes y adultos con su narración y el acompañamiento de su pandereta.

La programación continúa el 25 de julio con la propuesta familiar y de música en directo que traen Cris de Caldas y Xabi do Camiño (Malecón, 12.30 horas), una sesión de cuentos basada en Los tres cerditos y con la concienciación ambiental como hilo conductor.

Por la tarde, Cris de Caldas estará de nuevo en Santa Mariña para ofrecer Un feixe de contos. El festival llegará a su fin el día 1 de agosto con Nerea Brey (Malecón, 12.30) y el clown Iván Davila (Praza da Vila, 20.00 horas), orientados a un público infantil.

César No recuerda que estas actividades tienen también como fin incentivar la lectura, al tiempo que anima a vecinos y visitantes a disfrutar de lo que define como un formato cultural "diferente".

Serán actividades gratuitas y con distancia social

Todas las actividades incluidas en esta programación serán gratuitas y sin necesidad de reserva previa. Según informan los organizadores, se cumplirán los protocolos covid, de modo que se instalarán sillas para guardar las distancias de seguridad.

La intención de los promotores es darle continuidad a este primer Festival de Narración Oral e Contacontos con sucesivas ediciones, de forma que "poda crecer ano tras ano para ser cada vez más potente e converterse nalgo referencial cada verán para sarriaos e visitantes", afirma No.