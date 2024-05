A Pretorian Race encherá a vila de Sarria cuns 600 corredores de España e Portugal

A cuarta edición da proba de obstáculos Pretorian Race encherá Sarria este sábado cuns 600 deportistas procedentes de toda España e mesmo de Portugal.

O club Pretorianos organiza a competición coa colaboración do Concello, Vicepresidencia da Deputación e Xunta. Patrocinan Cupra, Estrella Galicia e Servus.

A proba contará cun percorrido de oito quilómetros, cun desnivel acumulado de 200 metros. Os deportistas terán que superar 40 obstáculos, entre os que haberá novidades, como un combo final de 16 metros. Nesta ocasión tamén se contempla unha proba especial de 3,5 quilómetros e 20 obstáculos para todos aqueles que queiran probar por primeira vez neste tipo de carreiras.

A Pretorian Race disporá das categorías de elite (competición no campionato de España), started (campeonato galego) e popular, sendo esta última aberta a todos.

A carreira será a partir das 16.30 horas coa saída dos participantes en elite, mentres que ás 16.45 arrincarán os de started. Na categoría popular haberá tandas desde as 17.00 horas e ata as 18.20. Está previsto que a proba remate sobre as 20.00 horas, cos premios e a actuación de Louband.

Os asistentes poderán recoller os dorsais na piscina cuberta e disporán de duchas e gardarroupa.

A proba foi presentada no campo de rugby por Thor López e Alberto Piñeiro, do club Pretorianos; o alcalde de Sarria, Claudio Garrido; o delegado da Xunta, Javier Arias; o vicepresidente da Deputación, Efrén Castro; e o edil de Deportes, Félix Seijas, entre outros.