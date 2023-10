Preto de 600 sarriaos homenaxearon á Virxe do Rosario na Gran Vía da vila

O bo tempo acompañou todo o día durante a celebración da festa do Rosario en Sarria, unha cita recuperada logo do confinamento por un grupo de veciños da rúa Gran Vía, que aseguraban entón que, cando pasase a cuarentena, "fariamos unha verbena por todo o alto" e que, vista a acollida da primeira edición, este ano decidiron repetila con dous días de festexos. O deste domingo foi o día forte, no que lograron reunir a preto de 600 persoas nun xantar popular.

A xornada comezou a media mañá cunha actuación de Sarricanta, seguida dunha misa solemne que continuou coa procesión da Virxe do Rosario dende a parroquia Nuestra Señora del Rosario e na que a asociación cultural Meigas e Trasgos se encargou de poñer ritmo á camiñata. Logo houbo sesión vermú a cargo de Meigas e Trasgos e Tania Veiras, onde os asistentes ao evento botaron os primeiros bailes do día antes da comida no solar da Gran Vía. Alí pequenos e maiores sacaron as súas mellores galas para honrar á súa patrona nun atípico mes de outubro no que os veciños e veciñas non quixeron perder a oportundiade de dar continuidade ás festas do barrio.

"A xente estivo moi animada dende primeira hora da mañá e pensamos que este ano foi todo un éxito", afirma Arturo Carballeira, un dos integrantes da comisión de festas xunto a Carlos Presas, Rocío Rodríguez, Mirta López, Isabel Pérez e Yohanna López, que levaban organizando estes dous días dende o pasado mes de maio.

Todos os públicos

Logo da comida, a celebración contou con múltiples actividades dirixidas ao público infantil, que puido gozar dun pintacaras e da orquestra Pantasma. "O noso obxectivo era organizar unha festa para todos os públicos, por iso pensamos que estaría ben facer cousas tanto para os maiores como para os máis pequenos", explica Arturo Carballeira.

O grupo sarriao Louband actuou a última hora antes de Tania Veiras, que repetiu pase, para dar por pechada a segunda edición desta recuperada festa do Rosario da Gran Vía, para moitos veciños "unha das máis especiais, xa que naceu dunha forma moi autónoma e a raíz dunha época complicada". Dende a organización aseguran que xa pensan na terceira edición do Rosario, aínda que, probablemente, cunha comisión ampliada, xa que "a festa ten moito traballo detrás, e queremos voltar por todo o alto".